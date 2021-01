Willem-Jan verkocht zijn huis met 60.000 euro overwaarde: ‘Ik gaf mezelf een Mazda CX5 cadeau’

Interview Dit onderne­mers­kop­pel werd groot met ma­ke-overs van Paleis Soestdijk en Westergas­fa­briek

16 januari Maya Meijer-Bergmans (75) gaf met haar man Ton Meijer enkele bekende monumentale plekken in Nederland een make-over, waaronder Paleis Soestdijk en de gebouwen rond de Westergasfabriek in Amsterdam. De gebouwen van de Westergas heeft het echtpaar uit Wassenaar, eigenaar van de MeyerBergman Erfgoed Groep, drie jaar geleden verkocht. Maar met name Maya bemoeit zich nog wel met de exploitatie.