Wie wil werken, kan hier vandaag nog beginnen: ‘We willen er nog zeventig man bij hebben’

Aantal coronapa­tiën­ten daalt, verpleeg­kun­di­gen pakken ‘normale’ werk weer op

Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de zorg, het werk en de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag vanaf de afdeling kort verblijf, waar ze (voorlopig) weer aan de slag kunnen met zorg waar ze energie van krijgen.

19 januari