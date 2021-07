Werkgevers: ‘Wettelijk recht thuiswerken is overbodig’

,,Het zal niet verrassen dat we hier niets in zien”, zegt Jannes van der Velde van de AWVN, de grootste werkgeversvereniging van Nederland. Afspraken over thuiswerken moeten volgens de werkgevers in goed onderling overleg gebeuren. ,,En het kan prima via de cao’s of arbeidsvoorwaardenregelingen. Dat gebeurt nu ook al”, klinkt het.

Bij ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland worden ze niet blij van de gedachte dat er algemene regels gaan gelden. ,,Het blijft immers maatwerk per bedrijf en organisatie. Zo kun je bij lang niet alle werkzaamheden thuiswerken”, reageert Edwin van Scherrenburg namens VNO-NCW en MKB-Nederland.

Geen noodzaak voor wet

Volgens de werkgevers zou een wet sowieso overbodig zijn, omdat zij net als werknemers voorstander zijn van een mix van thuiswerken en werken op kantoor. Van der Velde: ,,Het hybride werken is echt iets dat zal blijven. Het is naar tevredenheid van werknemers en werkgevers.”

Geen noodzaak dus om het wettelijk vast te leggen, zeggen werkgevers. Toch denkt een flink deel van de werknemers daar anders over. In het onderzoek van FNV onder 5000 werkenden geeft de meerderheid aan dat dit wel wettelijk geregeld moet worden. Volgens vakbondsbestuurder Kitty Jong van FNV leeft mogelijk bij kantoormedewerkers de vrees dat ze weer voltijds terug naar kantoor moeten.

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / ANP

Steuntje

Daarom zou het volgens haar goed zijn als er een stevige verankering in de wet komt. ,,Dat geeft de werknemers een steuntje in de rug”, denkt zij. AWVN benadrukt dat er ‘geen indicatie is’ dat werkgevers weer terug willen naar hoe het was.

Quote Er zijn maar enkele zaken geweest, waarbij de gang naar de rechter is gemaakt. Meestal komen de werkgever en werknemer wel tot een oplossing

Hoewel werkgevers nu redelijk eenvoudig zonder zwaarwegende argumenten aan te voeren een verzoek van een medewerker om zijn werklocatie te wijzigen naast zich neer kunnen leggen, leidt dit zelden tot een geschil, weet jurist Pascal Besselink van DAS. ,,Er zijn maar enkele zaken geweest, waarbij de gang naar de rechter is gemaakt. Meestal komen de werkgever en werknemer wel tot een oplossing.”

In de nieuwe situatie kan een werkgever thuiswerken alleen tegenhouden als er sprake is van een zwaarwegend belang. Er ligt op het moment een wetsvoorstel waar medewerkers kunnen kiezen waar zij willen werken. Volgens Besselink is het nog geen gelopen koers. De vraag is of er een meerderheid voor is in politiek Den Haag.

Als het aan de werkgevers ligt, komt het niet zover. De sociale partners zijn in gesprek over hoe zij na corona omgaan met dit soort zaken en het hybride werken in het algemeen. ,,We hopen daar tot goede werkbare afspraken te kunnen komen die recht doen aan alle wensen en met een goed evenwicht tussen de belangen van de werknemer en de werkgever voor alle soorten bedrijven”, aldus Van Scherrenburg

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / Robin Utrecht