‘Werkgevers vinden het niet interessant wat jij in de jaren 90 hebt gedaan’, leg ik John uit

MET VIDEO Caroline is eigenlijk oogarts, maar werd toch directeur van een scheeps­werf: ‘Lastig als klanten gaan flirten’

Caroline Vermeulen studeerde oogheelkunde in Zuid-Afrika om daarna in de Verenigde Staten een succesvolle oogkliniek te openen, die ze van het ene op het andere moment sloot toen haar vader overleed. In 2020 volgde ze hem op als directeur van een scheepswerf, van oudsher een harde mannenwereld. ,,Ik wist het verschil tussen een duwboot en een duwbak niet eens.’’

24 oktober