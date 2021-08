Weer ‘echt’ contact met elkaar maken na corona: ‘Je hebt er maar één ding voor nodig’

Zo optimaal mogelijk werken, dat is het streven van organisatiepsycholoog Lennard Toma. Altijd is hij op zoek naar manieren om zelforganisatie en werkgeluk te verbeteren. Wekelijks deelt hij hier zijn beste tips. Vandaag: weer verbinding maken.

Hoewel we weer wat oplevingen zien, ben ik ervan overtuigd dat we nu toch wel het ergste gehad hebben wat Covid ons te bieden heeft. De meeste mensen zijn inmiddels gevaccineerd. Ook ik ben door de magistrale vaccinatietempel geweest en was onder de indruk van het Nederlandse vermogen dit soort zaken te organiseren.

Als organisatiepsycholoog heb ik in het coronajaar verschillende organisaties geholpen door de crisis heen te komen. Waar ik normaal gezien hielp met stappen voorwaarts, was ik nu bezig pleisters te plakken. In elk van de organisaties waar ik hielp - van overheidsinstantie tot bank en van kwekersbedrijf tot zorginstelling - is er één duidelijk ding wat nu nodig is, omdat het in Covid-tijd niet lukte: verbinding maken.

Dan heb ik het over verbinding tussen mensen. Tussen leidinggevenden en de werkvloer. Weer verbinding voelen met het bedrijf waarvoor je werkt en met klanten, cliënten, patiënten en burgers. Maar ook verbinding met je taken en werkplek. Verbinding met die wereld daarbuiten die je al een tijd niet echt hebt gezien.

Niet alleen in het werkende leven

En verbinding is niet alleen nodig in het werkende leven. Juist nu is het belangrijk dat politici weer met ons verbinding maken. Dat ze luisteren, ons vertegenwoordigen en met ons samenwerken. Hopelijk kunnen we de tijd nemen om ons weer te verbinden met familie en vrienden die we maar sporadisch onder anti-knuffelomstandigheden zagen.

Natuurlijk moeten we verbinding maken met de natuur en onze planeet, zodat we die niet (verder) naar de kloten helpen. En we moeten niet vergeten verbinding te maken met onszelf, in plaats van met onze telefoons en overige schermpjes.

Quote Als we meer verbinding vinden, gaat dat ons meer voldoening geven op het werk en daarbuiten

Als we meer verbinding vinden, gaat dat ons meer voldoening geven op het werk en daarbuiten. Het gaat ons gelukkiger maken. En ons betere mensen maken, voor onszelf en alles eromheen. Een van de langst lopende Harvard-studies (begonnen in 1938, met een looptijd van liefst tachtig jaar) toont aan dat mensen gezonder, gelukkiger en langer leven door sterke sociale relaties.

Verbinding zou weleens het woord van de jaren 20 na Covid kunnen zijn. Ik hoop het in ieder geval. En het is zo simpel. Er is maar één ding wat je nodig hebt om verbinding te maken: aandacht. Vraag: ‘Hoe is het nou met jou?’ Of: ‘Vertel eens jouw verhaal van het afgelopen jaar.’ En je bent er. Als we die vaccinatietempels zo strak kunnen organiseren in Nederland, kunnen we dit al helemaal. Makkie.

Columnist Thijs Launspach is met vakantie. Lennard Toma is zijn tijdelijke vervanger. Meer weten over Lennards kijk op werk? Lees ook zijn boek 99 Problems But The Boss Ain’t One.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk de video’s over werk en carrière in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.