We zieken langer uit voordat we weer aan het werk gaan: ‘Er is zo gehamerd op thuisblijven bij klachten’

De Arbo Unie, die het verzuim begeleidt van 1,2 miljoen werkenden bij meer dan 12.000 organisaties in Nederland, brengt elk kwartaal de ziekmeldingen en het aantal verzuimdagen in kaart. Opvallend is dat het aantal ziekmeldingen nu 10 procent hoger is dan wat voor de coronapandemie gebruikelijk was in de zomer. ook blijven mensen meer dagen ziek thuis. De verzuimduur lag voor corona op vier tot acht dagen. Daar komen nu gemiddeld vijf tot zeven dagen bovenop. De horeca en de bouw tellen ongeveer 50 procent meer verzuimdagen, in de transportsector is dat 30 procent.