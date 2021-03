Wat valt er te vernieuwen aan een kop koffie? Het idee van deze ondernemers blies de Dragons omver

Dragons' DenTwee net afgestudeerde enthousiaste jongemannen met een pitch over een innoverende kop koffie. Bij Dragons’ Den zijn ze er dol op. Stefan Wateler (26) en Florian Fermin (27) bewezen het donderdagavond in de uitzending op NPO1. De aanbiedingen van de investeerders vlogen het tweetal om de oren.

Uiteindelijk was Pieter Schoen de Dragon die kreeg wat hij wilde: 30 procent van de aandelen tegen een investering van 300.000 euro. ‘Als je er later toch nog vanaf wilt, doe ik het alsnog hoor’, zegt Nikkie Plessen vlak voor de aftiteling tegen collega-investeerder Schoen.

Een paar seconden eerder gooide ze haar notitieboekje nog richting haar buurman nadat Wateler en Fermin aangaven niet met haar, maar met Schoen in zee te willen gaan. Ze baalde ervan dat het niet tot een samenwerking kwam. Eentje die Michel Perridon overigens ook maar wat graag was aangegaan. Het zegt genoeg over de potentie van Cupplement, zoals het koffiebedrijf van de twee Utrechters heet.

Quote Ons enthousias­me en goede energie slaan aan. Tijdens de pitch in de uitzending kwam dat gelukkig goed naar voren. Stefan Wateler, koffie-ondernemer

,,Wij zijn twee jonge gasten en dat werkt blijkbaar in ons voordeel”, vertelt Wateler aan De Ondernemer. ,,Dat hoorden we van de jury tijdens de voorronde van het programma, maar we krijgen het vaker als feedback. Ons enthousiasme en goede energie slaan aan. Tijdens de pitch in de uitzending kwam dat gelukkig goed naar voren. We hadden ‘m ook vaak geoefend, zelfs nog in het hotel waar we de nacht voor de uitzending in sliepen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik direct na afloop geen idee had van wat er allemaal gezegd was. Dragons’ Den is echt een rollercoaster.”

Diverse scenario’s besproken

Aan de voorbereiding van de twee vrienden lag het in ieder geval niet. Althans, als het gaat om de pitch over Cupplement. Over het weg te geven aandelenpercentage moesten de twee tijdens de uitzending echter wel nog met elkaar in conclaaf. Wateler vertelt dat hij en zijn compagnon diverse scenario’s hadden besproken, maar net niet degene waarbij drie gretige Dragons met duizenden euro’s smijten.

De oprichters van Cupplement voegen vitamines en superfoods aan koffie toe en verkopen deze in biologisch afbreekbare capsules. Om de koffiewereld met dit concept te veranderen, werd er een investering van 150.000 euro gezocht tegen een bedrijfsaandeel van 10 procent. Schoen bood het dubbele aantal euro’s, maar wilde daar dan wel drie keer zoveel aandelen voor hebben.

Of dat niet iets te veel van het goede is? Wateler zegt van niet. ,,Dit was een luxepositie. Die 150.000 euro konden we gebruiken om een begin te maken met de ontwikkeling van nieuwe blends, het opzetten van een abonnementsmodel (dat eind volgend jaar 10.000 abonnees moet opleveren, red.) en om onze naamsbekendheid te vergroten. Maar met 3 ton kunnen we dat in één keer neerzetten. Opeens kunnen we plannen voor de lange termijn naar voren halen. Inderdaad, 30 procent was meer dan gepland. Toch zijn we nog maar net een jaar met dit concept bezig en als je dan nu al zulke mooie stappen kunt zetten… Sommige kansen moet je gewoon pakken.”

Het zijn kansen die Plessen de mannen ook bood. Hoewel haar investeringsaanbod met 150.000 euro aanzienlijk lager lag dan dat van Schoen, bood ze hen toegang tot haar krachtige communicatieafdeling waarmee alleen al via Instagram een half miljoen volgers worden bereikt. ‘En een social post kost normaal gesproken 30.000 euro bij ons’, voegde ze eraan toe. De reden om toch voor Schoen te kiezen? Zijn ondernemersbloed.

Rasecht ondernemersgezin

Wateler is op de hoogte van het feit dat hun investeerder uit een rasecht ondernemersgezin komt, zelf ook nog jong was toen hij zijn eerste bedrijf oprichtte en dus als geen ander weet hoe de hazen lopen. De koffiemakers herkennen zichzelf in Schoen als jonge ondernemer. Ze bewandelen hetzelfde pad als hij ooit deed wat ervoor zorgt dat Cupplement met hem een toekomst ziet. ,,Wij willen hier nog heel lang mee doorgaan en ik weet zeker dat Pieter ons veel kan leren.” Zijn inbreng zal de Utrechtse onderneming geen windeieren leggen zodra het boekenonderzoek erop zit en de handtekeningen onder de deal staan.

Quote Wij willen hier nog heel lang mee doorgaan en ik weet zeker dat Pieter ons veel kan leren Stefan Wateler, koffie-ondernemer

Het belooft veel goeds aangezien Wateler en Fermin zelf ook al de nodige kennis in huis hebben. ,,Florian en ik vullen elkaar qua studie heel goed aan. Ik ben afgelopen zomer afgestudeerd aan de opleiding beleid, communicatie en organisatie. Ik heb dus een bedrijfskundige achtergrond. Florian heeft een kleine maand geleden zijn laatste tentamen voor communicatie en beïnvloeding afgerond en is een koning als het gaat om sales. Het is onze strategie om meer naamsbekendheid op te bouwen via social media. Daarom zijn we in een eerder stadium ook in zee gegaan met kleine influencers. Als we straks meer mogelijkheden hebben, gaan we kijken naar grotere namen.”

,,We kunnen inmiddels wel zeggen dat we ons bedrijf aan het opschalen zijn”, besluit Wateler met gepaste trots. ,,De eerste fase van onderzoeken en experimenteren ligt achter ons. De basis van het product staat, we zijn er klaar voor om onze koffie overal in Nederland aan de man te brengen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.