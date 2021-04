Wat te beginnen met die immer klagende collega?

‘Bij mooi weer krijgen we vaak te horen dat we een lekker baantje hebben’

22 maart Velen van ons zitten al een jaar lang thuis in plaats van op kantoor. We hoeven niet meer de deur uit om naar het werk te gaan en blijven soms hele dagen binnen. Daar worden we niet gezonder of gelukkiger van. Remco en Youri kennen dit probleem niet. Zij hebben een echte ‘buitenbaan' en zitten veel met hun vingers in het groen.