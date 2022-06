Wat doen de duizenden extra medewerkers van de GGD nu?

Op 1 juni vorig jaar werkten er in totaal 11.000 mensen als bron- en contactonderzoekers, blijkt uit cijfers van GGD GHOR, de koepelorganisatie van de 25 GGD-regio’s. Een deel van hen (5000) werkte bij een van de 25 GGD-regio’s zelf. De anderen (6000) waren actief binnen een landelijke pool. Vrijwel alle bron- en contactonderzoekers werkten destijds via een uitzendbureau.

Als BCO’er belden ze mensen na een positieve PCR-test, die was afgenomen bij de GGD. Ze ‘adviseerden deze mensen over de isolatie- en quarantainemaatregelen’, schrijft een woordvoerder van GGD GHOR. ‘Daarnaast zocht de BCO-medewerker uit met wie de besmette persoon in contact was geweest.’

Inmiddels zijn er nog 900 tot 1000 fulltime bron- en contactonderzoekers aan de slag voor alle GGD’s samen. ‘Zij vormen de basiscapaciteit.’ De landelijke pool is eind mei opgeheven. Als tegemoetkoming werden deze BCO’ers door verschillende GGD’s geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. GGD Utrecht organiseerde bijvoorbeeld een banenmarkt. Dit doen ze nu.

Lees ook bij intermediair: Zo profiteer je van de krapte op de arbeidsmarkt

Roel Blok (36) was bron- en contactonderzoeker, actief in heel Nederland

,,Na mijn master sociologie zou ik bij de gemeente Amsterdam onderzoek gaan doen. Door corona ging dat helaas niet door. Daarom zocht ik ander werk. En dat moest iets zijn waarbij ik niet te veel met andere mensen in aanraking zou komen, want ik woon nog bij mijn ouders. Ik wilde hen absoluut niet aansteken. Bovendien wilde ik actief een bijdrage leveren in de strijd tegen corona. Daarom werd ik in februari 2021 bron- en contactonderzoeker.”



,,De opleiding tot BCO’er was kort. Het meeste heb ik geleerd in de praktijk. Tijdens telefonisch contact met positief geteste mensen legde ik uit wat dat voor hen betekent en tot hoe lang ze in isolatie moesten. Bij gezondheidsklachten verwees ik door naar de huisarts. Sommige mensen reageren heel emotioneel. Zo sprak ik een vrouw die corona had en ook haar zoontje was besmet. Haar man had net te horen gekregen dat hij huidkanker had. Ik sprak ook mensen die het onzin vonden, dan houd je het gesprek korter.”

Hoe ben je aan de baan gekomen?

,,Ik had me aangemeld bij een studentenuitzendbureau, die hadden mij weer uitgeleend aan SOS International en van daaruit kwam ik terecht bij de GGD. In de laatste twee weken van mei stond ik vooral stand-by. Dat betekent dat je vrij bent, maar binnen 45 minuten achter het bureau moet kunnen zitten om aan de slag te gaan. Ik kreeg wel doorbetaald. Dat was fijn, maar ik wilde ook weer graag actief zijn.”



Hoe vond je een nieuwe baan?

,,Vanuit de GGD werden de laatste maanden verschillende vacatures gedeeld. Ook hielp een teamleider ons met zijn contacten bij het vinden van een nieuwe baan. Verschillende oud-collega’s hebben zo werk gevonden in het callcenter van een bank. Zelf ben ik aangenomen bij de gemeente Amsterdam als medewerker klantenservice. De ervaring die ik heb opgedaan als bron- en contactonderzoeker vonden ze daar waardevol.”

Volledig scherm Roel Blok. © Eigen foto

Annette Booiman (61) was bron- en contactonderzoeker bij GGD Zaanstreek- Waterland

,,Tijdens corona droogde mijn werk als zelfstandig coach en oefentherapeut op. Ik had korte tijd recht op TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers), maar toen de regels werden aangescherpt, omdat ook het inkomen van je partner meetelde, hield dat op. Ik zag de vacature voor bron- en contactonderzoeker voorbijkomen. Dat werk leek mij nuttig en iets wat goed bij mij past, dus heb ik gereageerd op de vacature.”

Wat vond je van het werk?

,,Ik vond het werk leuk om te doen. Steeds waren er weer andere regels, richtlijnen en protocollen. Dat moesten we dan weer uitzoeken en het voelde als pionieren. Als je twee dagen afwezig was geweest, voelde het alsof je drie weken informatie miste.”

,,Ik had ook een hele leuke groep collega’s. Samen werkten we op locatie en wandelden we met een aantal collega’s tijdens de lockdown. Althans, ieder voor zich, maar we volgden allemaal de app ’t ommetje. Aan het eind van de dag deden we soms een ‘wall-sit’ (spieroefening om de bovenbenen te versterken) om de energie weer omhoog te krijgen.”

,,Maar werk als coach en oefentherapeut trok de laatste maanden steeds meer aan. Dat heb ik nog een aantal maanden gecombineerd met het werk van bron- en contactonderzoeker. Ook omdat ik het werk bij de GGD als BCO’er zo leuk vond.”

Wanneer ben je gestopt?

,,Half mei ben ik helemaal gestopt. Steeds meer andere collega’s vertrokken en de nieuwe aanwas nam af. Medische studenten gingen weer terug naar hun studie of opleidingsplek, oudere collega’s begonnen weer met hun werk van voor corona.”

,,Een aantal collega’s werkt nog bij de GGD. We kregen niet echt hulp bij het vinden van een nieuwe baan, maar iedereen wist dat het werk als BCO zou stoppen. Eind april kreeg ik, samen met andere collega’s, ontslag aangezegd. We werden na half mei nog veertien dagen op non-actief gezet, zodat we de tijd konden nemen om actief te zoeken naar ander werk, terwijl we nog kregen doorbetaald.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.