Waarom zoveel burn-outs? ‘Stress komt vaak voort uit dingen die weinig met werk te maken hebben’

Bianca wilde niets liever dan achter de tap in haar café, maar ziet die droom in duigen vallen

Bianca van Leeuwen (30) is hevig teleurgesteld. Haar droom om Café Bartje te bestieren, valt in duigen. Ze stak duizenden euro’s in de kroeg in het Overijsselse Wierden, maar pandeigenaar Richard Paauwe wil wat anders met het gebouw. „Ik kan echt geen kant op.”

19 december