Waarom we meer moeten spelen op het werk

De website van Lars (31) is zo populair dat hij zelfs zijn moeder ‘in dienst’ neemt: ‘Rijk hoef ik niet te worden’

9 mei Lars Berends (31) is de man achter de website www.hondjeuitlaten.nl. Een platform waar hondenbezitters in contact kunnen komen met mensen, die het leuk vinden viervoeters uit te laten. De honden-deel-service van de in Oudewater geboren Berends heeft landelijk inmiddels al meer dan 60.000 leden (baasjes en hondenliefhebbers). Elke week komen hier weer nieuwe bij.