Waarom online presentaties snel saai worden (en wat je daaraan kan doen)

Presenteren onder normale omstandigheden is al spannend genoeg, laat staan via een videocall. En voor de luisteraars is het ook een uitdaging om de aandacht erbij te houden. Hoe houd je voor beide partijen een videopresentatie of -vergadering boeiend?

Vroeger werden presentaties op werk altijd gehouden in de vergaderzaal. Iedereen zat met een verse bak koffie klaar en wachtte rustig af totdat de presentatie begon. Nu zit iedereen thuis en barst het van de afleidingen. Dat maakt presenteren of het luisteren naar een presentatie niet veel makkelijker. Met deze tips houd je de aandacht van je publiek vast tot het einde van je presentatie:

1. Zorg dat alle webcams aan staan

Presenteren terwijl je je publiek niet kan zien is niet alleen ongezellig. Zonder gezichten in beeld kun je niet zien hoe de anderen reageren op wat je te zeggen hebt. Vraag je toehoorders daarom hun webcam aan te zetten.

Rik Nijkamp, medeauteur van het boek Vergader jezelf gelukkig, adviseert daarnaast om van te voren goede afspraken te maken om iedereen bij de les te houden. ,,Voer bedrijfsregels in over online vergaderingen. Spreek bijvoorbeeld af om de telefoon tijdens online vergaderingen uit te zetten, de webcam aan te zetten en die aan te laten staan.’’ Op deze manier raakt niemand afgeleid door notificaties. ,,Door van te voren te bepalen wat de regels zijn, kun je ook iemand aanspreken als hij zich niet er niet aan houdt.’’

2. Houd je publiek in de gaten

Contact houden met je publiek tijdens de presentatie is essentieel. ,,Kijk recht in de camera als je praat en staar niet alleen maar naar het scherm’’, zegt Bente Jonker van Speechcompany. Kijk zo nu en dan even naar het beeld, zodat je kan zien of mensen nog meedoen. ,,In een zaal gaat dit vanzelf. Nu moet de spreker zich er echt toe zetten, maar het is ontzettend belangrijk.’’

Door iemand aan te kijken, voelt hij of zij zich veel meer betrokken bij het verhaal. Als spreker helpt het je minder alleen te voelen op de thuiswerkplek. Dit voorkomt dat hij of zij gaat ratelen of juist heel monotoon gaat praten. ,,Laat soms even een pauze vallen of praat net iets hoger óf lager dan normaal. Dan komt er energie in het verhaal’’, legt Jonker uit.

3. Stel vragen aan je toehoorders

De verantwoordelijkheid voor een goede online presentatie ligt voor het grootste gedeelte bij de spreker, benadrukt Jonker. ,,De maximale concentratie van een luisteraar zit na 8 minuten in een dipje en na 18 minuten moet er echt interactie komen. Anders raak je de luisteraar kwijt.’’

Om de luisteraars betrokken te houden, kun je hen open vragen stellen. ,,En noem je toehoorders ook bij naam als je hen iets vraagt’’, vult Nijkamp aan. Op deze manier betrek je het publiek bij de presentatie en letten ze extra goed op. Ze weten immers nooit zeker of zij de volgende vraag moeten beantwoorden.

Quote Een emotionele boodschap of een creatieve brainstorm komen online niet goed over Rik Nijkamp

Bij het toepassen van deze truc is het wel belangrijk dat de spreker een gestructureerd verhaal heeft wat voor luisteraars makkelijk te volgen is. Wees dus ook niet bang om de kernboodschap meerdere keren te herhalen, zegt Jonker. ,,Hoe vaker je het herhaalt, hoe beter het blijft hangen.’’ En vaak is het voor het publiek ook duidelijker waarom ze bij de presentatie aanwezig zijn. ,,Ze voelen zich dan onderdeel van het verhaal’’, aldus Nijkamp.

4. Bedenk telkens of online de beste manier is

Online presenteren kent extra spelregels en is ingewikkelder dan in het echt. Bedenk dus goed van te voren of je presentatie per se online moet worden gehouden. Nijkamp: ,,Een emotionele boodschap of een creatieve brainstorm komen online niet goed over. Als je dit wil organiseren, dan is het slim om een paar weken of maanden te wachten. Tot het moment dat mensen weer naar kantoor mogen.’’

