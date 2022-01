Waarom mensen met macht overal mee weg denken te komen: ‘Verslaafd aan nemen van risico's’

Het programma Boos bracht gisteren verhalen naar buiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij talentenjacht The Voice of Holland . Zowel (ex)kandidaten als medewerkers zeiden geconfronteerd te zijn met ongepaste appjes en ongewenste intimiteiten door personen in een machtspositie. Mensen met macht en aanzien gaan wel vaker over de schreef, weet psycholoog Jaap van Ginneken.

Van Ginneken analyseerde voor een van zijn boeken het gedrag van ruim vijftig machthebbers, zowel in de politiek als het internationale bedrijfsleven. Het aantal gevallen van seksuele intimidatie bleek verbazingwekkend hoog. Hoe verklaart hij dat?

,,Op de werkvloer is er altijd een zekere onderhuidse spanning. Mensen zijn weg van huis en komen andere potentiële partners tegen. Dat is vaak opwindend. Er hangt soms een flirterige sfeer, er worden dubbelzinnige opmerkingen gemaakt en er wordt hard gelachen. Dat is het eerste dat je moet vaststellen”, zegt Van Ginneken. ,,Daarnaast werken mannelijke bazen vaak met vrouwen in een ondergeschikte positie, dat werkt grensoverschrijdend gedrag in de hand. Bazen en secretaresses zijn bijvoorbeeld een klassiek ding. Het gebeurt aan de lopende band.’'

Komt seksuele intimidatie alleen voor in de top of in alle lagen van een bedrijf?

,,De competitie tussen mannen wordt aangedreven door testosteron. Iedere ronde waarbij mannen een stukje hogerop gaan of een competitie winnen, is er een nieuwe testosteron-rush. Dat leidt vermoedelijk tot overmoedig gedrag en een seksueel optreden ligt door testosteron voor de hand, maar ook affaires over geld hangen hiermee samen. Het wonderlijke is dat er aanwijzingen zijn dat mensen aan de allerhoogste top, die al een hele carrière van competitie achter de rug hebben, verslaafd raken aan het nemen van risico’s. Het wordt dus niet minder, hoger aan de top. Integendeel.”

Welke impact zal de aflevering van Boos hebben op hoe we over seksuele intimidatie op de werkvloer denken?

,,Je ziet dat de drempel lager wordt voor wat we beschouwen als grensoverschrijdend gedrag. Bij de #MeToo-beschuldigingen aan Weinsteins adres ging het om hele erge dingen. Nu gaat het naast ernstige aantijgingen ook om flirterige opmerkingen op de werkvloer die niet meer door de beugel kunnen.”

Het begon met de verhalen vanuit Hollywood, nu gaat het om televisie. Komt seksuele intimidatie vaker voor in de showbizz?

,,Wat mij opvalt, is dat bij zo’n competitie naar de top van begin af aan een machtsverschil zit ingebouwd. Je hebt aan de ene kant de vaak verlegen jonge meisjes die geïntimideerd zijn door alles wat erbij komt kijken en die graag willen doorgroeien naar de top. Aan de andere kant heb je de oude rotten in het vak waar die meisjes van onder de indruk zijn. Dat werkt dit soort situaties in de hand.”

Deze ‘oude rotten’ genieten aanzien. Wat doet dat met de medewerkers van zo’n programma?

,,Deze medewerkers zullen ook sneller geneigd zijn om seksueel getinte opmerkingen van zulke mensen te laten gaan, omdat de sfeer is dat dat er nu eenmaal bij hoort. Dat is nu veranderd. Ik verwacht ook dat je op andere werkvloeren effect gaat zien. De televisie- en de filmwereld hebben toch een soort voorbeeldfunctie. Weinstein was een Hollywood-hotemetoot en ging al jaren zijn gang, maar toen bekend werd wat hij gedaan had, inspireerde dat een wereldwijde beweging. Omdat het om een grootheid uit Hollywood ging, had het nieuws zoveel impact.”

Hoe voorkomen we dat dit nog kan gebeuren in de top van bedrijven?

,,Meer vrouwen in topposities, dat scheelt al. Die zitten anders in elkaar, al is niet uitgezocht hoe dat precies werkt met overmoed bij vrouwen. Daarnaast is het belangrijk dat reglementen moeten worden nageleefd en bijvoorbeeld ambtstermijnen worden gelimiteerd. Veel machthebbers hebben het gevoel dat ze onaantastbaar zijn en het is lang geleden dat ze voor het laatst zijn tegengesproken.”

Maar machthebbers hebben toch vaak zelf invloed op de reglementen?

,,Klagers ontvangen vaak te weinig steun uit de omgeving als een machthebber de regels overtreedt. Als de omgeving niet luistert naar de verhalen en zegt dat je niet moet zeuren, zal er niet worden opgetreden. Er moet een lik-op-stukbeleid gelden.”

John de Mol gaf in zijn reactie aan het probleem serieus te nemen. Zullen meer organisaties in Nederland nu strenger gaan optreden?

,,Ik denk dat alle bedrijven de regels gaan benadrukken en dat ze waar nodig worden aangescherpt. En het belang van vertrouwenspersonen zal worden benadrukt. Werkgevers moeten beter hun best doen om deze personen goed vindbaar te laten zijn. Het is ook belangrijk overtredende medewerkers te rappelleren. Dat ze bij de eerste de beste klacht eruit vliegen. Daar was John de Mol in ieder geval wel duidelijk over in zijn reactie.”

En hoe kunnen werknemers zichzelf wapenen tegen een baas die geneigd is tot seksuele intimidatie?

,,Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik denk dat het in ieder geval heel belangrijk is om vanaf het begin duidelijk je grenzen te bewaken. Het is voor zo’n baas een spelletje dat vaak stapje voor stapje verder gaat. Wanneer je duidelijk aangeeft dat je er niet van gediend bent en benoemt dat je er een kwestie van maakt als het doorgaat, maak je meer kans dat je goed wegkomt dan wanneer je de zaken eerst even op z’n beloop laat. Daarnaast is het belangrijk om er met anderen over te praten. Mocht het later toch tot een zaak komen, dan weten anderen ook dat het heeft gespeeld.”

Over machtsmisbruik op het werk schreef Van Ginneken het boek Verleidingen aan de top, waar onlangs een nieuwe editie van is verschenen.

