Waarom krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor meer vaste contracten én meer zzp'ers

Mensen zijn op zoek naar zekerheid, vertelt Jessie Koen, senior researcher bij TNO. ,,Hierbij komt dat werknemers in de huidige arbeidsmarkt meer zeggenschap hebben. Ze mogen eisen dat ze een tijdelijk contract krijgen dat uitzicht biedt op vast. In sommige sectoren bestaat er zeker een kans dat de werkgever hierin meegaat. Hij wil een goede werknemer ook niet zomaar kwijt.”

Lees ook

Van een dip is op de arbeidsmarkt nog niks te merken

Tegenover de tijdelijke contracten staat ook een andere beweging: de opkomst van de zzp’er. Zo komen er steeds meer zelfstandig ondernemers in Nederland. Iets wat haaks lijkt te staan op de zoektocht naar zekerheid. ,,Toch is dit niet het geval”, aldus Koen. ,,In een krappe arbeidsmarkt is het relatief makkelijker om aan opdrachten te komen. Er zijn te weinig mensen om al het werk kunnen oppakken, dus kan een zzp’er dit overnemen. En mocht het ondernemen mislukken, dan hebben veel mensen het idee dat ze gemakkelijk aan een nieuwe baan kunnen komen.”

Lees ook bij intermediair: Hoe onderhandel je als starter?

Zzp’en op vrijwillige basis of als verplichting?

De overstap naar ondernemerschap is dus een populaire carrièreswitch. In totaal maakten 16.000 mensen tussen 2021 en 2022 de overstap van oproepkracht naar zzp’er. Een jaar ervoor waren dit er 9.000, dat is een toename van 70 procent. ,,Dit kan een vrijwillige keuze zijn, zoals je vaak in de zorg ziet. Een zzp’er krijgt hier vaak beter betaald dan een medewerker in vaste dienst. Daarnaast biedt deze constructie ook meer zelfstandigheid en vrijheid.”

Maar Koen vertelt dat sommige mensen niet vrijwillig ondernemer worden. Zo bestaat er een kans dat de platformeconomie heeft bijgedragen aan het groeiend aantal zzp’ers. ,,Tot deze economie behoren bedrijven zoals Deliveroo. De werknemers worden verplicht om zelfstandig ondernemer te worden. Ze zijn niet in dienst, maar ontvangen de opdrachten van deze bedrijven.”

Quote Het is nog afwachten of jongeren komend jaar ook gaan profiteren van de krappe arbeids­markt Jessie Koen

Ouderen vaker uitzicht op vast contract

Vooral jongeren (15 tot 21 jaar) zijn afgelopen jaar zzp’er geworden. In totaal zo’n 24.000, een toename van 41 procent. ,,Het goede nieuws is wel dat er meer jongeren zijn gaan werken. Maar we zien dat ze over het algemeen minder profiteren van de krappe arbeidsmarkt. Zij krijgen minder vaak een flexcontract met uitzicht op vast, dan oudere werknemers. Sommigen besluiten dan zzp’er te worden of nemen genoegen met een tijdelijk contract zonder uitzicht op vast.”

Over het algemeen stijgt in alle leeftijdsgroepen boven de 25 jaar het aantal mensen met een flexcontract die hen uitzicht biedt op een vaste baan. Dit geldt ook voor de 50- tot 70-plussers. In totaal hebben 59.000 ouderen een tijdelijk contract met uitzicht op vast gekregen. Dat is een stijging van 15 procent in vergelijking met vorig jaar. ,,Je ziet dus echt dat er een krappe arbeidsmarkt is en werkgevers hun best moeten doen om werknemers te houden. Het is nog afwachten of jongeren komend jaar ook gaan profiteren van de krappe arbeidsmarkt. ”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.