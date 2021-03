Waarom je eens je tanden zou moeten poetsen terwijl je op één been staat

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: hersengymnastiek

Dezelfde taken en handelingen, dezelfde Zoom-vergaderingen met dezelfde collega’s, hetzelfde wandelingetje en net voor de avondklok neerploffen op dezelfde bank: een groot deel van het land heeft inmiddels last van de coronasleur, en die is ook niet al te best voor je brein.

De inhoud van je hersenpan bestaat uit biljoenen verbindingen tussen cellen. Of je het doorhebt of niet, je traint je hersenen elke dag. Doe je veel van hetzelfde, dan versterk je vooral de verbindingen die je al had. Doe je nieuwe dingen, dan maak je nieuwe verbindingen aan. De beste manier om je hersenen te trainen is ze blootstellen aan nieuwe taken en nieuwe informatie.

Even niet naar jazzballet of wandklimmen

Om je brein gezond te houden is het dus nodig om het te onderwerpen aan nieuwigheid. Maar hoe doe je dat in dit soort doodsaaie tijden van thuisisolatie en social distancing? Hoe doorbreek je de sleur wanneer je zoveel mogelijk in je eigen omgeving moet blijven? Je kunt niet even naar een cursus jazzballet of wandklimmen. Je moet dus vooral creatief zijn met de mogelijkheden die wél voorhanden zijn. Hieronder vijf nieuwe dingen die je in deze tijd kunt proberen, ter versterking van je hersenpan. Laat die nieuwe verbindingen maar komen!

1. Ga op één been staan terwijl je in de keuken bezig bent of wanneer je je tanden poetst. Goede krachttraining en bovendien een prachtige balansoefening. Voor de gevorderde: probeer een op-een-been-staande videovergadering.

2. Leer een instrument bespelen. Dit is hét moment om die blokfluit af te stoffen of de gitaar van ome Frans van zolder te halen. Wanneer je muziek maakt train je je gehoor, ritmegevoel, fijne motoriek én creativiteit.

3. Leer een nieuwe taal. Nee, je gaat vermoedelijk voorlopig niet op vakantie, maar een nieuwe taal leren stimuleert je brein als een tierelier. Het is bovendien ook hartstikke grappig om in het Kantonees te kunnen zeggen: ,,Nee toch, niet weer een Zoom-vergadering!”

4. Wissel je bestek eens om van kant, vork rechts en mes links. Dit is een goede manier om kortsluiting te creëren en zo razendsnel nieuwe verbindingen aan te maken. Makkelijk is het niet!

5. Jongleer. De klassieker, waarmee je onder andere aandacht, zicht en oog-handcoördinatie traint. Je maakt er bovendien de blits mee op feestjes, mochten die ooit weer worden georganiseerd.

Is dit voor jou allemaal te eenvoudig, dan kun je combineren: jongleer met je niet-dominante hand, op één been terwijl je een liedje zingt in een vreemde taal. Niet voor beginners, maar je hebt toch genoeg tijd om te oefenen.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

