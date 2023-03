Waarom deze trend op LinkedIn zo irritant is - en wat je beter kan doen

Ook in 2023 werkt de vader en zorgt de moeder voor de kinderen (of ze dat nu willen of niet)

De traditionele rolverdeling binnen gezinnen krijgen we in Nederland maar moeilijk doorbroken. In slechts één op de tien gevallen werken vaders evenveel als moeders en is ook de zorg voor de kinderen gelijk verdeeld. Nog eens drie op de tien ouders zouden de taken het liefst ook gelijk verdelen, maar krijgen dat in praktijk niet voor elkaar.