Waarom deze hr-expert zegt dat we functies moeten afschaffen

interviewHij wil niet zeggen dat hij dé oplossing gevonden heeft voor de personeelstekorten en de hoge verzuimcijfers, maar de Amerikaanse schrijver en hr-deskundige Ravin Jesuthasan weet wel dat het anders moet. We moeten af van het denken in functies, betoogt hij in zijn nieuwe boek Work without jobs ( Werk zonder banen ).

Door de digitale revolutie lopen bedrijven tegen de nodige uitdagingen aan. Ze moeten hun systemen verbeteren en vernieuwen om bij te blijven. Daarnaast zijn ze door de grote krapte op de arbeidsmarkt druk met het aantrekken van talenten en moeten ze ook nog eens werken aan het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit.

Dat lukt alleen als we overstappen op een nieuwe manier van denken over werk, zegt Ravin Jesuthasan, Global leader of Transformation bij hr-adviesbureau Mercer. Jesuthasan wordt gezien als een van de meest toonaangevende denkers op het gebied van arbeid en human resources. Samen met onderzoeker en auteur John Boudreau bracht hij onlangs het boek Work without jobs uit. Hierin pleiten de auteurs voor het overstappen naar een systeem dat niet uitgaat van functies, maar van werkzaamheden en het verbinden van de juiste mensen aan deze werkzaamheden.

Hoe werkt ‘werken zonder functies’ precies?

Jesuthasan: ,,Het begint allemaal bij nadenken over welk werk er nu en in de toekomst gedaan moet worden. Veel bedrijven zijn nu nog erg gefocust op functies. Zodra er nieuwe werkzaamheden bij komen, creëren ze een nieuwe functie, waar ze ook weer een nieuwe medewerker voor moeten vinden. Je kunt ook kijken naar hoe je bestaande medewerkers slimmer met het beschikbare werk kunt verbinden. Daarnaast denk ik niet dat al het werk door werknemers binnen hetzelfde bedrijf gedaan hoeft te worden. Je kunt de werkzaamheden ook uitbesteden aan freelancers, uitzendkrachten en interimmedewerkers die op projectbasis werken.”

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het al lastig zat om personeel te vinden. Hoe trek je deze mensen aan?

,,Door minder te focussen op opleidingseisen. Dat geldt ook voor het zoeken naar vaste medewerkers. Er zijn natuurlijk al bedrijven die niet om een bepaalde opleiding vragen in hun vacature, maar om vaardigheden. Dat je een bepaalde opleiding hebt gedaan hoeft niet per se te zeggen dat je ook geschikt bent voor het werk. Zo krijg je ook vanzelf een diverser team.

Werkgevers willen natuurlijk zeker weten dat ze de juiste persoon aannemen. Daarom neem je liever iemand aan die bijvoorbeeld al marketingmedewerker was bij een ander bedrijf. Maar misschien heeft je servicemedewerker ondertussen ook wel marketingkennis opgedaan. Daar kom je niet achter als je op functies blijft focussen. Het voordeel van een interne medewerker is dat diegene weet hoe alles werkt binnen het bedrijf. Je doet er veel langer over om dit te leren dan de werkinhoudelijke dingen. De productiviteit gaat vaak ook een stuk omlaag als een externe kandidaat het werk gaat doen.”

Draait het dan niet weer te veel om productiviteit? De werkdruk is al zo hoog…

,,Een voorbeeld: er zijn momenteel veel bedrijven op zoek naar data-analisten. Maar dat werk bestaat nu voor 60 procent uit data cleaning, een saai klusje en verspilling van talent als je het als je het mij vraagt. Dit werk kun je ook prima door iemand anders laten doen zonder achtergrond in de datawetenschap. Het gaat om het creëren van een betere verdeling van het werk. Niet 60 procent van de tijd bezig zijn met dingen die niet aansluiten bij je talenten, maar 20 procent van de tijd. Aan de andere kant: je kunt saaie klusjes ook door een computer laten doen, er zijn zoveel slimme automatiseringen die je kunt inzetten. Het zou goed zijn als werkgevers daar over na gaan denken.’’

Wat zou dat opleveren?

,,Zo kan bijvoorbeeld een data-analist zich meer bezighouden met het werk waar hij of zij voor is opgeleid. Zo heeft diegene meer waarde voor het bedrijf en zijn er minder analisten nodig. Ook wordt deze persoon waarschijnlijk gelukkiger van zijn werk. Hetzelfde verhaal met verpleegkundigen, die zijn veel tijd kwijt aan administratie. Terwijl ze voor de baan hebben gekozen omdat ze voor mensen willen zorgen. Als je een van deel van het werk waar zij zich over frustreren aan anderen geeft, dan zijn zij gelukkiger. Daarnaast pleit ik ook voor het creëren van ruimte voor dingen die niet per se iets met de werkzaamheden te maken hebben, zoals welzijn en persoonlijke ontwikkeling.”

Maar betalen werkgevers niet liever voor iemand die een hele werkdag productief is?

,,De vraag is: ben je als werkgever bereid om te betalen voor de impact die iemand maakt in plaats van voor de uren die iemand werkt? Het lukt veel managers nog niet om hier anders naar te kijken. Ook niet na twee jaar hybride werken, waardoor veel werknemers nu hun tijd zelf indelen. We hebben nog steeds te maken met controlerende systemen en niemand wil voor zo’n baas werken. Managers zouden minder moeten focussen op het meten van tijd en meer moeten kijken naar de uitkomst van het werk.

Het is lastig om te veranderen als bedrijf, maar durf te experimenteren met nieuwe concepten. Test het anders eerst in het klein en rol het daarna uit. Uiteindelijk zullen veel bedrijven erachter komen dat mensen zo veel meer zijn dan hun baan.”

