Waarom de klimaatcrisis ook voordelen heeft voor boomkweker Gerald

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Gerald de Groot (58) is bedrijfsleider bij boomkwekerij Udenhout.

Je bent een boomkweker, dus je kweekt bomen. Toch?

,,Zo simpel is het niet. De boomkwekerijsector kent heel veel vertakkingen. Een rozenkweker is bijvoorbeeld ook een boomkweker. Datzelfde geldt voor kwekers van andere vaste planten, coniferen en heesters. Al ben ik zelf wel dagelijks bezig met bomen. Ik werk bij een laanboomkwekerij, wat erop neerkomt dat ik bomen kweek voor afnemers in binnen- en buitenland.”

En hoe gaat dat dan in z’n werk?

,,Wij krijgen jonge bomen aangeleverd van een andere boomkwekerij. Deze hebben een stamomtrek van 6 tot 8 centimeter, dus zijn nog heel klein. Uiteindelijk blijft de boom vier tot zes jaar op onze akkers staan. In deze jaren wordt hij gesnoeid, zodat hij een mooie kroon krijgt. Ook zorgen we ervoor dat hij gezond blijft, door bijvoorbeeld bepaalde invasieve insecten te bestrijden.’’

Het kinkt als behoorlijk wat afwisseling?

,,Klopt. We hebben ongeveer 180 hectare grond. Hierop staan veel boomsoorten die in West-Europa voorkomen. Dit betekent ook dat ze allemaal anders verzorgd moeten worden. Zo moeten bijvoorbeeld de koppen worden teruggeknipt, zodat de lengte-dikte verhouding hetzelfde blijft. Of moeten we de kroon extra snoeien. We willen niet dat er opeens een dikke tak uitsteekt. Je bent eigenlijk het hele jaar wel bezig.”

Heb je altijd al boomkweker willen worden?

,,Jazeker, het heeft me al van jongs af aan getrokken. Hierdoor ben ik ook de opleiding boomteelt gaan volgen. Ik ben echt een buitenmens. Ik hou van buiten werken, ook als het een keer slecht weer is. Soms wat regen maakt echt niet uit. En we mogen in Nederland niet klagen. Als je goed oplet zie je dat de mooie dagen er in overvloed zijn.’’

Het mooie weer komt ook door klimaatverandering. Heeft dat ook invloed op jouw baan?

,,We merken de klimaatverandering op verschillende manieren. Zo telen we steeds vaker bomen die tegen langdurige droogte kunnen. En we merken dat de vraag naar bomen gigantisch is gestegen. Op deze manier werkt de klimaatcrisis behoorlijk in ons voordeel. Het is ook wel logisch. Bomen vangen natuurlijk veel CO 2 op en zorgen voor schaduw. Dit laatste is in de stad heel belangrijk, omdat hiermee hittestress wordt verminderd. Door de schaduw blijft het natuurlijk wat koeler.’’

Quote Ik hoop dat ook meer jongeren in de boomkweke­rij willen gaan werken Gerald de Groot

,,Sowieso merk ik dat groen de laatste jaren steeds belangrijker wordt. Niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook bij de mensen. Dat is een goed teken. Ik hoop dat ook meer jongeren in de boomkwekerij willen gaan werken. Nieuwe aanwas is helaas schaars.’’

Dus het vak staat eigenlijk bijna op uitsterven?

,,Nou, niet helemaal. We proberen bij de boomkwekerij intern mensen op te leiden. We leren hen alles over de boomsoorten, plantensoorten en het verzorgen daarvan. Maar van buitenaf komen er heel weinig nieuwe mensen. En dat is ontzettend zonde. Het is het mooiste vak dat ik kan bedenken.’’

Wil je dit tot je pensioen blijven doen?

,,Ik ga nog graag een aantal jaar door. Ik ben nu bedrijfsleider bij Boomkwekerij Udenhout en dat vind ik ontzettend leuk. Maar ik wil ook graag mijn kennis blijven overdragen. Ik weet bijna zeker dat ik dus na mijn pensioen nog wel in dit vak blijf. Helemaal ermee stoppen, daar moet ik niet aan denken!’’

