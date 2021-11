Waarom Anjo na de diagnose borstkanker zo lang mogelijk wilde doorwerken

Hoogopge­leid personeel moet uit het buitenland worden gehaald: ‘Talent wordt hier schaarser’

Nu de arbeidstekorten in Nederland groter zijn dan ooit en vacatures niet kunnen worden ingevuld, gaan steeds meer werkgevers over de grens op zoek naar personeel. In sectoren als transport en de landbouw is het al jaren gangbaar om lageropgeleide werknemers uit andere landen te halen, maar bedrijven in Life Sciences & Health, High Tech en Maritiem gaan nu ook op zoek naar hoogopgeleid talent in het buitenland.

