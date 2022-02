Waarom altijd die ene collega de vaatwasser in staat te ruimen

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: de paradox van verantwoordelijkheid

Vraag van een lezer: ‘Ik ben manager van een team in de zorg, en heb een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Als er iets blijft liggen voel ik me verplicht om het zelf op te pakken. Die verantwoordelijkheid ligt als een steen op mijn rug. Wat zou ik anders kunnen doen?’

In 1913 deed landbouwkundig ingenieur Max Ringelmann een experiment. Hij nodigde mensen uit om mee te doen aan een potje touwtrekken. Toen hij de hoeveelheid verbruikte kracht mat, deed hij een opmerkelijke ontdekking: hoe meer mensen er in een touwtrekteam zitten, hoe minder zij individueel bijdragen. In een groep trekken mensen blijkbaar een stuk minder hard dan ze in hun eentje zouden doen. Ze kunnen zich namelijk verschuilen achter het groepsresultaat. Dit fenomeen kwam bekend te staan als sociaal lummelen.

Quote Als jij altijd verantwoor­de­lijk­heid neemt is dat fijn voor je team, maar ook een goede manier om jezelf het schompes te werken

Sociaal lummelen komt niet alleen voor bij touwtrekken. Iedereen die op school wel eens een groepsopdracht heeft uitgevoerd kent het fenomeen: een deel van de groep geeft geen sjoege en zo komt al het werk op de schouders te liggen van de groepsleden met het grootste verantwoordelijkheidsgevoel. Ook wanneer er in een team onduidelijkheid bestaat over verantwoordelijkheden kom je het effect tegen: dan staat bijvoorbeeld altijd dezelfde op kantoor de afwasmachine in te ruimen.

De neiging om altijd alles op te pakken mag dan misschien prijzenswaardig zijn, maar echt gezond is het niet. Als jij altijd verantwoordelijkheid neemt is dat fijn voor je team, maar ook een goede manier om jezelf het schompes te werken. De oplossing laat zich raden: mínder verantwoordelijkheid nemen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als de verwachting al is dat jij persoonlijk alles wel oplost, is dat later immers moeilijk aan te passen.

Duidelijkheid geven

Wat nog wel eens wil helpen is een overzicht maken van de dingen waar je daadwerkelijk verantwoordelijk voor bent: wel de functioneringsgesprekken bijvoorbeeld, niet de administratie van de teamleden. Er zit vaak een enorm verschil tussen waar je je verantwoordelijk voor voelt, en waar je daadwerkelijk verantwoordelijk voor bent.

Stap twee: duidelijkheid geven over waar de verantwoordelijkheid wél ligt. Om sociaal lummelen tegen te gaan is het wenselijk hier zo specifiek mogelijk in te zijn. Niet ‘we moeten dit samen oppakken…’, maar ‘Hans, dit hoort dus bij jouw takenpakket!’

Leiderschap gaat niet over het oplossen van alle problemen, maar over de teamleden in staat stellen hun eigen problemen op te lossen. De paradox: hoe minder verantwoordelijkheid jij neemt, hoe meer het team geneigd zal zijn dat zelf te doen.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

