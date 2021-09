Vrouwen krijgen gemiddeld 40 procent minder pensioen dan mannen

In 2018 ontvingen vrouwen gemiddeld bijna 20.000 euro pensioen, terwijl mannen in dat jaar zo'n 34.000 euro ontvingen. Op Cyprus na is dat het grootste verschil in de Europese Unie.

‘Omstandigheden en regels uit het verleden hebben bijgedragen aan deze genderpensioenkloof’, schrijven de onderzoekers in hun rapport. Ze verwijzen onder meer naar het arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen, een wetsbepaling die tot 1958 gold. Ook was er in het verleden in veel mindere mate sprake van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, waardoor de kloof voor met name vrouwen die nu al met pensioen zijn of dat bijna zijn groot is. Daarnaast werken vrouwen vaak minder uur dan mannen, en werken ze ook in sectoren waar gemiddeld genomen minder pensioen opgebouwd wordt, zoals de gezondheidszorg.