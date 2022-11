Voetbal kijken op kantoor als teambuilding? ‘Je kunt ook het gevoel krijgen dat je er juist niet bij hoort’

Vooropgesteld, het is geen recht van de werknemer om voetbal te kijken, zegt Esther van der Meulen. Ze is advocaat arbeidsrecht bij Lexence. ,,Ik denk dat de meeste werkgevers flexibel zullen zijn, maar het is geen recht. Vaak is je contract duidelijk over je werktijden. Een loodgieter kan ook niet tegen een klant zeggen dat hij niet komt omdat Oranje speelt.”



Werknemers hebben wel een kleine marge, aldus Van der Meulen. ,,Iemand die acht uur werkt in een bureaufunctie, mag een zekere tijd ook voor privédoeleinden gebruiken, zolang dat binnen het redelijke blijft. Heel even kijken op internet bijvoorbeeld.”



Dat hangt ook erg af van wat voor werk iemand doet: iemand die met z’n handen werkt, heeft veel minder mogelijkheden om voetbal te kijken. ,,Het is afhankelijk van wat je bent overeengekomen in je contract. Over het algemeen staat in je contract dat je bijvoorbeeld van 09.00 tot 17.00 uur werkt. Dan is het wel de bedoeling dat je je daar aan houdt. Ik geloof niet dat daar ooit rechtszaken over zijn gevoerd, ook niet over de vraag of voetbal mag worden gekeken.’’