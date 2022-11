Voetbal kijken onder werktijd: mag dat?

Hoe combineer je het volgen van het WK met werk als de wedstrijd onder werktijd begint? Dat onderwerp leeft onder werknemers en bedrijven, ziet arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek. ,,Het is een sportevenement waarbij dit een relevante vraag is, want een aantal wedstrijden wordt tijdens kantooruren gespeeld. Bedrijven vragen zich af hoe ze daarmee moeten omgaan: moeten ze werknemers vandaag een uurtje eerder vrij gunnen of moet er gewoon doorgewerkt worden?”

Daarnaast hebben veel bedrijven volgens Kamerbeek te maken met werknemers die niet alleen Oranje willen zien. ,,Veel werkgevers hebben personeel met een migratieachtergrond of hebben arbeidsmigranten in dienst die graag naar wedstrijden van hun geboorteland kijken.”

Verzoek weigeren

Niet iedere werkgever zal coulant zijn. Kamerbeek verwacht dat veel werknemers vrij zullen moeten nemen om het WK volledig te kunnen volgen. Zulke verzoeken moet je dan wel minimaal twee weken van tevoren hebben ingediend. ,,Stel dat je de eerste kwartfinale wilt zien op 9 december om 16.00 uur. Dan zou je daar dus uiterlijk deze vrijdag al vrij voor moeten vragen.”

Eenmaal aangevraagd en goedgekeurd staat de afspraak vast, ook als een werkgever niet binnen twee weken reageert. Maar een werkgever heeft wel het recht de toestemming te weigeren of later alsnog in te trekken, als daar goede redenen voor zijn. ,,Heb je veel mensen met een Marokkaanse achtergrond in dienst - Marokko speelt woensdag om 11.00 uur - en iedereen wil vrij om de wedstrijd te kunnen zien, dan kan dat voor problemen zorgen in de bezetting. Dan kan een werkgever beslissen om verzoeken te weigeren.”

Op de achtergrond aanzetten

Je kunt de wedstrijd toch altijd op de achtergrond aanzetten als je er liever geen vakantiedagen voor wilt inwisselen? Dat is niet verstandig, zegt Kamerbeek. ,,Op het moment dat je je werkzaamheden niet verricht in de tijd waar je wel voor wordt betaald, kan een werkgever loon inhouden.” Stiekem kijken terwijl je thuiswerkt is ook niet toegestaan. ,,Thuiswerken is ook werken, dus ook dan mag je niet onder werktijd naar het WK kijken. Dit is overigens niet scherp geregeld in de wet. Het kan wel in een bedrijfsreglement staan, bijvoorbeeld dat je geen tv aan mag hebben staan tijdens het werken vanuit huis.”

Eventjes snel de liveblog checken op je telefoon mag dan weer wel, want een werknemer heeft het recht om onder werktijd privézaken te regelen - onderdeel van het recht op privacy. Het moet wel binnen de perken blijven: het werk mag er niet onder lijden. ,,Maar een bedrijf kan ook daar extra regels voor hebben. Dat je telefoon onder werktijd uit moet, bijvoorbeeld. Bij een volledige werkdag heb je natuurlijk recht op pauze. Een werkgever kan ook zeggen dat je het dan maar in die tijd moet doen.”

Zo streng zijn is overigens niet altijd slim, zegt Kamerbeek. Zeker niet in tijden van grote personeelstekorten. ,,Dit is de uitgelezen kans om je van je beste kant te laten zien. Faciliteer het dat mensen zoveel mogelijk van het WK kunnen zien en dat alle nationaliteiten wedstrijden kunnen volgen als ze dat willen. Hoe mooi is het als je het samen op het werk kunt kijken? Daar maak je echt een goede beurt mee.” Hoe advocatenkantoor Kamerbeek het aanpakt? ,,Al mijn vijftien collega’s doen mee aan onze ‘kantoortoto’. Ze willen de wedstrijden dus op de voet volgen. Ik kan alleen maar hopen dat hun werk er niet onder lijdt.”

45 procent van de lezers keek onder werktijd naar de Olympische Winterspelen



Wat zeggen eerdere sportevenementen over het gedrag van werknemers met betrekking tot sportevenementen? Een poll die door bijna 3000 lezers werd ingevuld leerde ons dat 45 procent van de lezers onder werktijd naar de Olympische Winterspelen in 2018 keek - en dat de baas meedeed. 26 procent van de lezers gaf aan stiekem te kijken. De Tour de France kent ook veel trouwe kijkers. 21 procent van de lezers gaf in een poll over dit sportevenement (ruim 11.000 keer ingevuld) aan het laatste uurtje mee te kijken, of alleen de spannende momenten. 16 procent gaf aan de livestream de hele dag op de achtergrond aan te hebben staan.



Ziekmelden om die ene sportwedstrijd niet te missen gaat veel werknemers te ver. Dat liet een onderzoek van ArboNed naar sportevenementen en verzuim binnen bedrijven zien. Er bleek namelijk geen samenhang te zijn tussen de twee. De conclusie van de arbodienst: werkgever en werknemer kunnen het prima onderling regelen.

