‘Voer geen voltijdsbonus in, maar een betekenisbonus’

Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: de voltijdsbonus

Een extraatje als je voltijd gaat werken? Ons kabinet onderzoekt momenteel in hoeverre dat een goede oplossing is voor de krapte op de arbeidsmarkt. Zo’n ‘voltijdsbonus’ zou mensen die nu in deeltijd werken een impuls geven om meer uren te maken.

Nog los van de vraag of zo’n bonus werkt om het probleem op te lossen, lijkt me zo’n bonus precies het verkeerde signaal. Ja, we hebben in Nederland meer ‘deeltijdprinsesjes’ (m/v) dan in andere landen. Voor een groot deel van de bevolking gaat het leven niet alléén over werk. Daarbij veroorloven ze zich ‘luxe’, zoals tijd met de kinderen doorbrengen, zelfontwikkeling, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Of gewoon: tijd voor jezelf, omdat je werkt om te leven, in plaats van andersom. Ook al is dat economisch gezien ‘onwenselijk’.

Quote Er is al lang een voltijdsbo­nus om meer werken aantrekke­lijk te maken. We noemen deze ‘voltijdsa­la­ris’

Klinkt dan leuk, zo’n voltijdsbonus om mensen meer uren te laten werken. Maar als in de praktijk blijkt dat je van zo’n bonus afhankelijk raakt om je vaste lasten te betalen, is het geen extraatje meer, maar een verplichting. Bovendien vrees ik dat we een deel van deze ‘bonusklanten’ na enige tijd weer terugzien in de GGZ omdat ze zich het schompes hebben gewerkt en in een burn-out zitten. Er ís trouwens al lang een voltijdsbonus om meer werken aantrekkelijk te maken. We noemen deze ‘voltijdsalaris’.

Weinig respect voor belangrijkste werk

Ik schreef al eerder dat het personeelstekort vooral ook een waarderingstekort is. Het probleem: de grootste krapte treedt op in de banen die het minst gewaardeerd (en betaald) worden. Het belangrijkste werk (verpleger, docent) wordt met weinig respect behandeld. Bullshitbanen achter een computer worden zwaar overbetaald.

Laat me daarom een andere suggestie doen dan een bonus om je een slag in de rondte te werken. Ik zie namelijk veel meer in een betekenisbonus, die werk beloont dat er écht toe doet. Er is namelijk nog veel arbeidspotentieel dat nu ‘vastzit’ in onzinnige banen.

Geef alle crypto-experts, corporate lobbyisten, scrum-masters, en SEO-deskundigen een dik geldbedrag om zich te laten omscholen. We kunnen ze namelijk veel beter gebruiken waar momenteel de grootste klappen vallen: aan het bed, voor de klas, toezichthoudend op straat of achter het stuur in de bus. Betaal deze laatste groepen minstens evenveel als een marketingmanager bij een start-up. En wie weet, wellicht zorgt het werk dan zelfs voor méér werkplezier. Zelfs als dat dan parttime is, omdat er meer is in het leven dan werk.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.