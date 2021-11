Vergrijzing is de hoofdschuldige voor het personeelstekort

Tekort aan zeecontai­ners speelt leveran­ciers kerstpak­ket­ten parten

Door een tekort aan zeecontainers én een verstoorde productie in China is de aanvoer van non-food producten niet stabiel. De leveringsproblemen bezorgen ook bedrijven die handelen in geschenk- en kerstpakketten kopzorgen: ,,Kerst is de enige deadline in het leven, die je niet kan verzetten.”

