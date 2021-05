Van Aschat steunt inzameling onder AOW'ers voor de cultuursector

Tentenver­huur­der Ko (49) is tijdelijk trucker: ‘Ik laat ons familiebe­drijf niet zomaar kapot gaan’

29 april De cultuursector beleeft donkere tijden. Muzikanten, artiesten, theaters, popzalen en musea verkeren in crisis vanwege corona. Wat doet dat met de mensen die de kost verdienen in die branche? Kiezen ze rigoureus voor een carrièremove? Of houden ze vol, hopend op betere tijden? Ze vertellen hun verhaal. Vandaag: Ko ter Horst, tentenverhuurder uit Dalfsen, die tijdelijk vrachtwagenchauffeur is.