Vakbonden: ‘Drie miljoen werknemers in Europa in de kou door dure energie’

Dat zegt de Europese vakbondskoepel Etuc op basis van officiële Europese statistieken. De confederatie van 89 bonden die 45 miljoen werknemers in 39 Europese landen vertegenwoordigen, roepen het Europese Parlement op dit najaar in het overleg over een Europees minimumloon een ‘fatsoensdrempel’ in te bouwen die werknemers en hun gezinnen beschermt tegen energie-armoede.



,,Miljoenen laagbetaalde werknemers moeten kiezen tussen verwarming en fatsoenlijke voeding voor hun gezin. Steeds meer mensen zullen deze winter na hun werk thuiskomen in een koud huis, waar hun kinderen in de kou hun huiswerk zitten te maken. Dit is onaanvaardbaar”, aldus Etuc-topvrouw Esther Lynch.