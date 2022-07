Vakantiestress: vijf redenen waarom je wél weg moet gaan

Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: waarom vakantie ons goed doet.

De vakantieperiode komt eraan. Hèhè, eindelijk ontspannen, zul je denken. Nou, dat valt misschien tegen, zeker voor de mensen die naar elders vertrekken: chaos op de luchthavens, topdrukte op de snelwegen, de toeristische gebieden en campings afgeladen. Als je niet uitkijkt, kom je van vakantie nog onrustiger terug dan dat je vertrok.

Hoezo dan toch op reis gaan, als het geen garantie geeft op ontspanning? Waarom niet die tijd nemen om werkprojecten af te ronden en je mailbox bij te houden in een lekker rustig kantoor? Omdat vakantie nog veel meer kan opleveren. Een paar weken weg is dus niet per se ontspannen, maar wel goed voor andere dingen. Hieronder vijf andere voordelen van op vakantie gaan, voor de mensen die nu al opzien tegen de vakantiestress.

1. Je kunt even iemand anders zijn. De filosoof Seneca zei ooit: waar je ook gaat, je neemt jezelf altijd mee. Klopt, maar vakantie is ook een manier om een andere kant van jezelf te leren kennen. De versie van jou die pas na het middaguur opstaat, de hele nacht wijn drinkt in een café of het leuk vindt om naar een museum te gaan. En wie weet neem je iets van deze versie mee naar het dagelijks leven.

2. Je traint een andere manier van denken. In een andere omgeving heb je een ander perspectief en dénk je ook anders. Dit maakt dat je met andere ogen naar je leven kunt kijken; vind ik het nog wel leuk, zit ik nog wel op mijn plek? Gevaarlijke vragen, want het antwoord kan net zo goed ‘nee’ zijn.

3. Je leert over jezelf en de wereld. Je wist het niet van jezelf, maar blijkbaar vind je de Noord-Italiaanse schilderkunst bere-interessant. En je blijkt sudoku’s helemaal niets te vinden. Hoe heb je ooit zonder die kennis kunnen leven?

4. Achterstallig onderhoud. Ja, de vakantie is ook de tijd waarin je bijslaapt, bijspeelt, bijkletst, bijleest en bijtankt. Kortom, al die dingen waarop je in het dagelijks leven inboet.

5. Je hebt een alibi om véél ijsjes te eten. Ja, maar écht. De coupe van vanmiddag was lekker, maar híér schijnen ze volgens de boekjes het allerbeste pistache-ijs te hebben. En dat wil je toch niet missen?!

Om je in de herfst weer van frisse columns te voorzien, ga ik er zelf ook een paar weken tussenuit, nieuwe inspiratie opdoen. Ik wens je een wervelende zomer, met veel ijsjes.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

