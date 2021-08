‘Vakantiebonus’ van dik een week in Nederland dankzij cao

De studie, gebaseerd op Eurostat-data, is het nieuwste wapen van de Europese vakbeweging in de strijd om Europabreed het collectief overleg op te krikken. Etuc belooft op dat vlak een heet najaar. Met steun van het Europese Parlement wil de vakbondskoepel – 45 miljoen leden bij 89 aangesloten bonden in 39 landen – bedrijven die weigeren te onderhandelen met de vakbeweging uitsluiten van overheidssteun. Ook wil Etuc het recht op collectief overleg uitbreiden naar alle werknemers, dus inclusief platformwerkers en zzp’ers. Een derde eis is dat Europa de bonden, grondleggers van het betaald verlof, wettelijk erkent als de enige legitieme werknemersvertegenwoordigers. ,,Zo voorkomen we dat onbetrouwbare werkgevers nepoverleg met werknemers voeren dat nooit resultaat oplevert’’, aldus Etuc-topvrouw Esther Lynch.

Gestrekt been

De vakbondskoepel gaat er met gestrekt been in, omdat het aantal werknemers dat zijn arbeidsvoorwaarden dankt aan collectief overleg de afgelopen ruwweg twintig jaar flink is achteruitgegaan. In maar liefst 22 lidstaten is hun aantal gezakt in plaats van gestegen, ook in Nederland: van 82 procent in 2000/02 naar 78 in 2016/18. In Nederland lijkt een tegengestelde beweging aan de gang. ,,Het aantal werknemers dat onder een cao valt groeit, maar ook het aantal mensen dat niet onder een cao valt’’, zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN, die ondernemers adviseert bij de cao-onderhandelingen.