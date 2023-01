Vader Eric runt café, rijdt op de taxi en heeft gezin van vier kinderen: ‘Ik werk 70 uur per week’

Autosabota­ge, naaktmassa­ge, liegen over vakantie: de opmerke­lijk­ste ontslagza­ken van 2022

Werknemers werden in 2022 soms om de meest bizarre redenen ontslagen. Vanwege het weigeren van het aanzetten van de webcam, liegen over ziekte tot moedwillig auto's saboteren in een garage. Ontslag op staande voet is vaak terecht, maar soms oordeelt de rechter ook anders. Arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van DAS deelt de tien meest bijzondere ontslagzaken van het afgelopen jaar.

30 december