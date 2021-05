Vacatureteksten vaak onbewust discriminerend: ‘Denk eens na of je iemand buitensluit’

video Tanja werkt als heier: ‘Net zo lang gebeld tot ik een keer mee mocht’

14 april Tanja Leefkens (49) is vermoedelijk de enige vrouw in Nederland die dagelijks heipalen de grond in slaat. En dat al 25 jaar. ,,Als klein meisje had ik al zoiets van, het maakt mij niet uit wat ik word, als het maar stoer is.’’