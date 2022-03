‘Toen ik ging trouwen, moest ik stoppen met werken’

Het is vandaag Internationale Vrouwendag, een dag die in het teken staat van de vrouwenstrijd voor gelijkwaardigheid en emancipatie. Maar ook een dag om de vrouw te vieren en rolmodellen te eren. En daarbij denken we al snel aan grote internationale namen als Kamala Harris - de eerste vrouwelijke vicepresident van kleur in Amerika. Of Madonna - een vrouw die met haar uitgesproken seksualiteit en mening tegen alle heilige huisjes trapt. Of feministe-journalist Gloria Steinem - het boegbeeld van de vrouwenbeweging in de jaren 70 in Amerika. Vrouwen die inspireren en waar we ons aan op kunnen trekken, ze zijn hard nodig. Maar rolmodellen vind je ook dichter bij huis.