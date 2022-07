‘Toen ik 9 was heb ik de televisie van mijn ouders uit elkaar gehaald omdat ik wilde weten wat erin zat’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Kaya Hartwig (26) uit Hengelo. Ze is microwave-engineer bij Thales.

Krijg je vaak de vraag of je iets met magnetrons doet?

Lachend: ,,Ik heb wel het idee dat mensen dat vaak denken. Om dat te voorkomen zeg ik vaak dat ik een radar-engineer ben en dat ik elektrotechniek heb gestudeerd. Al krijg ik dan regelmatig de vraag of ik elektricien ben.’’

Maar wat doe je dan precies?

,,Ik ontwikkel en test radarsystemen. Bij Thales maken we namelijk sensoren die onder meer worden gebruikt op schepen van de marine. Ik heb dagen dat ik in de meetruimte, het lab of op kantoor werk. Op kantoor ontwerp ik prototypes van radars of antennes, in het lab zet ik die in elkaar en in de meetruimte test ik ze uit.’’

Waar worden de radars voor gebruikt?

,,De radars die we hier maken komen bijna allemaal op schepen. Met de radars kun je alles zien wat er op het water en in de lucht gebeurt. Onze radars zijn ook slim genoeg om te zien of er ergens iets niet klopt of verdacht is.’’

Dus je draagt bij aan de veiligheid van anderen?

,,Zo zie ik dat zelf wel. De mensen die onze radars gebruiken proberen de wereld veilig en stabiel te houden. Ze voorkomen zo allerlei soorten criminaliteit, bijvoorbeeld piraterij. Veel van de producten die we hier gebruiken komen per schip. Daarvoor moet het water wel veilig zijn.’’

Hoe ben je microwave-engineer geworden?

,,Ik was bezig met mijn studie elektrotechniek toen ik halverwege mijn opleiding via LinkedIn in gesprek kwam met iemand van Thales. Destijds heb ik op verschillende afdelingen van het bedrijf gewerkt en kwam ik erachter hoe leuk ik dit vond. Al van jongs af aan ben ik bezig met hoe dingen in elkaar zitten. Toen ik 9 was heb ik de televisie van mijn ouders uit elkaar gehaald omdat ik wilde weten wat erin zat. Gelukkig was het wel een oude tv.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,Dat zijn de kantoordagen waarop ik mag ontwerpen. Ik maak berekeningen en gebruik formules om mijn ontwerpen te optimaliseren. Daarna doe ik een simulatie en zie ik of het in de praktijk net zo uitpakt als op papier. Als dat lukt heeft dat wel iets magisch.’’

Quote Ik ben hier heel toevallig ingerold en heb ontdekt wat ik leuk vind: het ontwerpen Kaya Hartwig

En wat is minder leuk?

,,In de meetruimte hebben we een onderdeel dat uit heel veel kabels bestaat. Normaal als je daar iets op zet, zegt ‘ie klik. Maar soms is de verbinding niet goed. Dan ben ik uren in de weer om alles weer aan de praat te krijgen. Dat heb ik nu twee keer meegemaakt en dan ben je echt wel even zoet. Al heeft het stiekem ook wel iets relaxts. Ik luister dan naar een podcast en hoef verder even nergens anders aan te denken.’’

Op welke manier wil je nog doorgroeien?

,,Ik ben hier heel toevallig ingerold en heb ontdekt wat ik leuk vind: het ontwerpen. Dat wil ik de komende jaren meer ontwikkelen. Maar het lijkt me ook heel interessant om me bezig te houden met chipdesign. Dat zou ik dan nog wel moeten leren. Maar Thales heeft ook een bedrijf in Cannes waar delen van het International Space Station worden gemaakt. Daar zou ik ook wel eens heen willen. De ruimtevaart vind ik heel cool. Het lijkt me vet om daar te werken. Maar ik zie het wel. Ik kan alle kanten op.’’

