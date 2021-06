Thuiswerken moet een recht worden, net als onbereikbaar zijn

Het leek erop dat een groot deel van werkend Nederland het thuiswerken behoorlijk zat was, maar niets is minder waar. Slechts 10 procent wil voltijds terug naar kantoor. Medewerkers vinden het fijn om zo nu en dan naar kantoor te gaan voor het informele contact, brainstormsessies en vergaderingen, maar het ‘gewone’ werk gaat ze thuis prima af, zo is een van de resultaten van een grote FNV-enquête onder gemeenteambtenaren en medewerkers uit de zakelijke en financiële dienstverlening.