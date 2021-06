Thuiswerken in de hitte? Zo houd je het hoofd koel

Sushibezor­ger Henk (22): ‘Bij de supermarkt verdien je minder’

1 juni Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Henk (22) werkt tussen de 8 en 22 uur in de week als bezorger bij een sushi-restaurant. Hij heeft op dit moment een tussenjaar en wil in september weer studeren.