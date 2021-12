Thijs Verheul (29) begon met niks, zes jaar later is hij multimiljonair

Voor Utrechter (‘maar wel opgegroeid in Moordrecht’) Thijs Verheul (29) is het nog steeds even wennen dat niet langer het vignet van United Wardrobe, maar dat van Vinted op de gevel hangt van het pand aan de Utrechtse Vinkenburgstraat. In dat gebouw beleefde Verheul zowel fantastische als pijnlijke momenten met zijn collega’s van United Wardrobe (UW). Ook al is hij officieel niet meer verbonden aan het bedrijf, toch komt Verheul er nog regelmatig. Om bij te praten met zijn ondernemersmakkers van het eerste uur: medeoprichters Sjuul Berden en Thijs Slijkhuis.