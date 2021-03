Ted (54) heeft een restaurant, maar is noodgedwongen aan het solliciteren

Ondernemer Ted Bakker (54) die zijn restaurant Puur Ted opende in augustus 2019, is noodgedwongen aan het solliciteren. ,,Bij een fruitboer, bij een hovenier, bij een bouwbedrijf. Ik moet toch geld binnenkrijgen.’’ Afhalen kan nog steeds bij hem. Maar dat is geen vetpot. ,,In de eerste lockdown was het: ‘we doen het allemaal samen’. Toen liep afhalen goed. Maar nu? Iedereen is het afhalen beu, merken we aan alles.’’