Taxichauffeur Yemane besluit door corona zijn leven om te gooien: nu volgt hij opleiding tot it’er

Charlotte onthaarde de oksels van Carice van Houten, maar gooit het roer nu om

Charlotte van der Graaf had een succesvolle schoonheidssalon in Amsterdam. Fajah Lourens en Carice van Houten liepen er de deur plat om benen, oksels en andere lichaamsdelen te laten ontharen, maar de Dordtse begint in haar geboorteplaats helemaal opnieuw. ,,Ik miste mijn stad.’’

5 december