Tanja’s zoon ging van havo/vwo naar bbl-opleiding: ‘Hij volgt zijn hart, trotser kan je me niet maken’

Na de basisschool komt Finn in een dakpanklas op havo/vwo terecht, waardoor hij pas na een jaar tussen die twee richtingen hoeft te kiezen. Het is de logische stap die voortvloeit uit zijn Cito-score. Maar al in het tweede leerjaar is de lol er voor de tiener vanaf. ,,Hij was echt diep ongelukkig”, vertelt zijn moeder Tanja. ,,Eerst koppelden wij dat als ouders niet per se aan het niveau. We dachten: het zal de pubertijd wel zijn.”



Maar ook wanneer Finn van school wisselt en nog voor het einde van dat schooljaar voor havo kiest, gaat het niet beter. ,,Aan zijn kunnen lag het volgens de school niet. Dus dan ga je met je kind in gesprek. Toen kwam de aap uit de mouw. Hij zei: Mam, ik kan het wel, maar ik wil het niet. Ik haat leren. Ik ben in de wieg gelegd om te werken en niet om met mijn hoofd in de schoolboeken te zitten. Elke dag op school is voor mij de hel.”