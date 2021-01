Stiekem toch een dagje naar kantoor: ‘Ik verkoop beter als ik je echt aan kan kijken’

Drie collega’s - ordners onder de arm en laptoptassen tussen de benen geklemd - staan te praten op de Eusebiusbuitensingel in Arnhem. Daar waait het altijd en er is lawaai van auto’s, kortom: geen plek voor een werkoverleg. Toch is dat wat dit is. Het drietal heeft net een uur samen op kantoor gezeten. Daar hadden ze geen goede reden voor. Beweren dat de wifi er beter is dan thuis, is flauw, zeggen ze.