Spanje heeft primeur en gaat testen met vierdaagse werkweek

De Spaanse politieke partij Más País liet eerder dit jaar weten dat de overheid het voorstel van de partij om de vierdaagse werkweek te testen heeft geaccepteerd. De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd en de komende weken zal er meer duidelijk worden over het plan, meldt The Guardian.

Iñigo Errejón van Más País zei in een tweet: ‘Met de vierdaagse werkweek, beginnen we met het echte debat van onze tijd. Het is een idee waarvoor de tijd is gekomen’. Volgens Erréjon werken Spaanse werknemers meer uren dan het Europese gemiddelde, maar behoort het land niet tot de meest productieve landen. Meer uren werken betekent dus niet meer productiviteit, vat Erréjon samen.

Wetsvoorstel

Spanje mag dan misschien wel als eerste land een plan aannemen voor het verkorten van de werkweek, maar is er niet als enige mee bezig. Zo probeerde de Finse premier Sanna Marin er vorig jaar een wetsvoorstel door te krijgen om de vierdaagse werkweer met dagen van 6 uur officieel te maken. Marin strijdt er nog steeds voor om dit voor elkaar te krijgen.

Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, sprak zich vorig jaar mei uit over het onderwerp. Zo opperde ze om de vierdagenwerkweek in te stellen zodat werknemers meer tijd hebben om tijdens de lockdown in eigen land rond te reizen. Om zo het toerisme een boost te geven. Ook in Duitsland werd de vierdagenwerkweek vorige zomer door de grootste vakbond geopperd in de strijd tegen de economische crisis als gevolg van de coronapandemie.

Productiviteit

Het verkorten van de werkweek komt tot dusver vooral vanuit bedrijven zelf. In 2018 had het Nieuw-Zeelandse bedrijf Perpetual Guardian de primeur en werd daarmee wereldnieuws. Ceo Andrew Barnes voerde voor zijn tweehonderd werknemers een standaard vierdaagse werkweek in, met behoud van salaris.

Microsoft Japan lanceerde twee jaar terug een programma dat 2300 werknemers een maand lang een driedaags weekend opleverde. Het bedrijf meldde dat de productiviteit van het personeel met bijna 40 procent was gestegen in die periode. Afgelopen december kondigde Unilever aan te gaan experimenteren met de verkorte werkweek in Nieuw-Zeeland. 81 werknemers van het concern in het land werken nu een jaar lang vier dagen voor hetzelfde salaris. Zo wil het bedrijf kijken of meer vrije tijd het welzijn en de productiviteit van het personeel verbetert.

In Nederland wordt mondjesmaat geëxperimenteerd met de werkweek van vier dagen. Marketingbedrijf Loyals durfde het wel aan en draaide in februari vorig jaar een proef. Alle werknemers mochten een dag minder werken met loonbehoud. Sinds dit jaar werken 3000 fulltime werknemers van verzekeringsmaatschappij Achmea twee uur per week korter, met behoud van het huidig salaris. Zij werken nu 34 in plaats van 36 uur per week. Over twee jaar volgt de rest van het personeel.

Gecompenseerd

Hoe de test met de verkorte werkweek in Spanje er precies uit gaat zien, moet nog bepaald worden. Más País stelt in ieder geval een driejarig project voor waar 50 miljoen euro voor nodig is. De partij wil namelijk dat de afname in het aantal uren niet ten koste gaat van het salaris en van het aantal banen. Met het geld moeten de kosten die bedrijven maken om naar de verkorte werkweek te gaan gecompenseerd worden. Het bedrag zou genoeg zijn om 200 bedrijven mee te kunnen laten doen met in totaal 3000 tot 6000 medewerkers. Op z’n vroegst zal het project in de herfst officieel van start gaan.

