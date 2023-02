Soldaten in Zuid-Amerika kauwen op energiekauwgom van Joop: ‘Heel tof’

Meisje uit de Schilders­wijk wordt hoogleraar: ‘Mevrouw, wat komt u doen? vroegen ze toen ik mijn toga pakte’

Het was slechts een bijzin in een uitgebreid persbericht: Hanan El Marroun, afkomstig uit de Haagse Schilderswijk, benoemd tot bijzonder hoogleraar Biologische psychologie. ,,Ik vond het belangrijk om de wijk waarin ik opgroeide te noemen in dat bericht. Dat dat zóveel emoties zou oproepen, overviel me totaal.”