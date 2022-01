Scott rijdt huisarts middenin de nacht naar patiënten: ‘Lijkt me fijn om ook eens overdag te werken’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Scott Ruff (23), HAP-chauffeur van zorgorganisatie Witte Kruis.

Wat doe je precies?

,,Als mensen ‘s avonds , ‘s nachts of in het weekend medische hulp nodig hebben die niet tot de volgende dag kan wachten en niet acuut is, kunnen ze naar de huisartsenpost (HAP) bellen. Dat kan bijvoorbeeld om een hechtwond gaan of nierstenen. Als ze door teveel pijn of immobiliteit niet naar de HAP kunnen komen, gaat er een huisarts heen. Ik rijd hem of haar er dan naartoe.”

Je bent chauffeur maar geen ambulancechauffeur, hoe zit dat?

,,We houden ons niet met heel acute hulp bezig zoals de ambulancediensten, maar met spoedeisende zorg. En we rijden niet in een ambulancebusje, maar in een personenauto die eruit ziet als een ambulance. Maar als ze ons nodig hebben bij de ambulancedienst vanwege drukte worden wij wel opgeroepen zodat we het ambulancepersoneel kunnen ondersteunen. Dat heb ik al meerdere keren meegemaakt.”

Quote Alle boetes die we krijgen kunnen worden gesepo­neerd. Hiervoor moeten we onze administra­tie goed bijhouden

Moet je je met deze auto aan de verkeersregels houden?

,,De dokter kan ervoor kiezen om met spoed te rijden als we zo snel mogelijk ter plaatse moeten zijn. Dat geven we dan wel door aan de meldkamer, zodat alle boetes die we krijgen kunnen worden geseponeerd. Hiervoor moeten we onze administratie goed bijhouden.”

Er komt dus een hoop bij kijken.

,,Klopt, ik denk niet dat mensen dat altijd doorhebben. En ik ga ook mee naar binnen bij huisbezoeken, om de huisarts te ondersteunen bij het plaatsen van bijvoorbeeld een katheter of het hechten van een wond.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Heb je daar een medische opleiding voor nodig?

,,Nee, niet per se. Maar wel een EHBO- en reanimatiecertificaat. En we krijgen jaarlijks een herhaalcursus van het Witte Kruis. Voor het spoedrijden moet je wel een opleiding doen. Je leert dan hoe je je voertuig onder controle houdt. En je leert gevaren op de weg inschatten en te anticiperen. Want als je met zwaailichten en sirene aan komt rijden kunnen mensen schrikken en ineens een gekke actie uithalen.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Het totaalpakket. Ik vind het rijden erg leuk, maar de patiëntenzorg ook. Mensen hebben je nodig en samen met het team zorg je ervoor dat je de juiste hulp kunt bieden. Ik doe dit werk nu 2,5 jaar en ga nog altijd met voldoening naar huis en nooit met tegenzin terug naar mijn werk. Er zijn wel dagen waarop het heel rustig is, dat is wat minder. Het wachten kan dan lang duren. Maar soms kunnen we de huisarts op de HAP helpen of doen we wat administratieve of huishoudelijke taken.”

En hoe zit het met de stress?

,,Je weet nooit wat je gaat doen tijdens een dienst of waar je heen gaat. Dat vind ik juist leuk aan mijn werk. Er komen soms acutere situaties voorbij, dan is het belangrijk dat je geen fouten maakt. Maar ik heb weinig last van stress. In een levensbedreigende situatie gaat de adrenaline wat omhoog, maar dat went op den duur ook.”

Quote Ik heb weinig last van stress. In een levensbe­drei­gen­de situatie gaat de adrenaline wat omhoog, maar dat went op den duur ook

Welke situatie is je het meest bijgebleven?

,,Dat zijn niet de reanimaties of de ongelukken, je hebt het dan veel te druk om erover na te denken. Bij iemand thuis komen die ernstig en ongeneeslijk ziek is en nog niet alles uit het leven heeft gehaald, dat maakt altijd veel indruk op me. Je wordt je bewust van de vergankelijkheid van het leven. We komen soms ook bij oudere eenzame mensen binnen in een verwaarloosd huis. Dan denk je bij jezelf: zo wil ik niet oud worden.”

Doe je dit werk over tien jaar nog steeds denk je?

,,Ik wil graag doorgroeien naar de ambulancedienst. Dan kom je vaker in acutere situaties terecht en ik houd wel van een uitdaging. En ik werk nu ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend. Het lijkt me fijn om ook eens overdag te werken, dan kan ik het beter combineren met thuis. Daarnaast is het salaris van HAP-chauffeurs geen vetpot. Dat komt doordat we onder de taxi-cao vallen. Best wel krom, we besturen net als een taxichauffeur een auto maar doen zoveel meer dan alleen rijden. Dat is ook wat het werk zo leuk maakt.”

Medisch ondersteuners gezocht



Collega worden van Scott? Het Witte Kruis heeft een aantal vacatures openstaan, onder meer voor de functie van ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist.



Of ben je op zoek naar een andere ondersteunende baan in de zorg? Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als administratief medewerker, maar ook als medisch coördinator, planner of vaccinatie verpleegkundige. Bij Nationale Vacaturebank vind je alle relevante vacatures in dit vakgebied.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.