Sandra is dierenarts: ‘Uiteraard moet je goed kunnen omgaan met dieren, maar ook met mensen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Sandra Knapen-Müller (30) is dierenarts bij de Dierenkliniek Parkweg in Voorburg.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

,,Mijn beroep is heel veelzijdig. In de ochtend opereer ik. Dat zijn standaard, maar zeker ook spannende operaties. Denk aan sterilisaties, het verwijderen van een tumor of een vreemd voorwerp uit het maagdarmkanaal. In de middag heb ik spreekuur met preventieve zorg, zoals gezondheidscontroles, vaccinaties en zieke dieren met uiteenlopende symptomen.”

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?

,,Ik ben altijd al gek op dieren geweest, mijn ouders namen me veel mee naar de kinderboerderij. Vroeger schreef ik in een vriendenboekje al op dat ik dierenarts wilde worden. Mijn studiekeus was dan ook makkelijk: ik wilde diergeneeskunde studeren. In 2016 ben ik als gezelschapsdierenarts gestart.”

Gezelschapsdierenarts, wat is dat precies?

,,Een gezelschapsdierenarts behandelt huisdieren zoals honden en katten, maar ook konijnen, cavia’s en alle andere dieren die mensen als huisdier hebben. Naast gezelschapsdierenarts heb je bijvoorbeeld ook een veearts of paardendierenarts.”

En, bevalt het?

,,Ja, zeker. Ik vind het heel fijn dat ik bij een kleine kliniek werk. We hebben veel vaste klanten en daardoor ken ik de dieren en hun eigenaren goed. En de werksfeer is prettig en collegiaal.”

Wat is het leukst?

,,Als een moeilijke operatie een goed resultaat heeft en het dier gezond en blij naar huis gaat. Maar ook de momenten waarop je toch iets extra's kan doen. Ik heb wel eens een dier zelf tijdelijk in huis genomen, omdat de eigenaar er op dat moment niet voor kon zorgen. Daardoor bouw je voor de rest van je leven een band op. Dat is heel bijzonder.”

Wat is minder leuk?

,,Het is natuurlijk vreselijk als een dier overlijdt, terwijl je de oorzaak niet weet. Dat kan soms als falen voelen.”

Welke skills zijn belangrijk?

,,Uiteraard moet je goed kunnen omgaan met dieren, maar ook met mensen. Je moet veel ballen tegelijkertijd in de lucht kunnen houden en empathisch zijn.”

Welk dier is het leukst om te behandelen?

,,Zelf heb ik twee katten, dus als ik een dier moet kiezen is het een kat. Katten kunnen heel oud worden, soms wel twintig jaar. Veel aandoeningen kunnen bij katten goed gemanaged worden door er op tijd bij te zijn. Zo kun je de kwaliteit van leven langer goed houden.”

Hoe is de balans werk-privé?

,,Op zich gaat dat goed. Wel heb ik één keer in de maand een halve weekenddienst en om de drie weken een nachtdienst. Maar tijdens zo’n dienst kun je vaak wel het meest betekenen voor mens en dier, omdat er echt nood is. Dit maakt het doen van spoeddiensten waardevol.”

Wat is je echt bijgebleven?

“In de kliniek zie ik niet zo veel vogels. Tijdens een nachtdienst werd ik gebeld voor een benauwde vogel. Hij had een hele bolle buik en kon daardoor slecht ademen. Met een naald heb ik vocht verwijderd en daardoor knapte hij direct op. Ik had dat nog nooit gezien of gedaan, maar met logisch nadenken en toch maar gewoon doen heb ik wel zijn leven kunnen redden.”

Blijf je tot aan je pensioen dierenarts?

,,Voor nu zit ik hier helemaal op mijn plek. Uiteindelijk wil ik me verder ontwikkelen in bijvoorbeeld het maken van echo’s.”

