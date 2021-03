Sahar heeft ziekte van Crohn: ‘Als ik toch ga werken, zal de ambulance moeten komen’

Een baantje als kassamedewerker kon Demnati wel krijgen, dat werk kan ze immers zittend doen. ,,Ik begon me af te vragen of ik niet te hoge standaarden had. Aan de andere kant wil ik ook niet genoegen nemen met minder want ik weet dat ik meer kan.” Daarom ging Demnati zelf op zoek naar een werkplek die bij haar past. Ze kon op gesprek komen bij een bedrijf en legde haar situatie uit. ,,Ze zeiden dat ze het begrepen, maar na zes maanden viel het hen toch tegen. Ze hadden er iets anders van verwacht.”



Het probleem is dat Demnati van tevoren niet kan aangeven hoe vaak ze ziek zal worden. De ene maand gaat het veel beter dan de andere. ,,Ze zagen alleen dat ik de afgelopen drie maanden veel ziek was geweest en gaven me geen kans meer.” Volgens Demnati is het geen onbegrip of onwil, maar een gebrek aan ervaring met mensen die niet volledig inzetbaar zijn. ,,Ze kunnen zich niet in je inleven. Het is ook uniek, ze lopen er niet zo snel tegenaan. En dan kiest men toch liever voor de makkelijkste weg.”