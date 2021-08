Rosanne is klaar met administratieve rompslomp bij kinderopvang en gaat voor honden zorgen

Het werk in de kinderopvang was leuk, zegt Rosanne Riemens. ,,Maar het werd tijd voor iets anders.’’ De 35-jarige Rotterdamse, geboren in Zevenkamp, besloot het roer om te gooien. Ze stopte met haar baan als pedagogisch medewerker bij kinderopvangorganisatie IJsselkids in Capelle aan den IJssel, om een opvangplek voor honden te openen, bij haar thuis in Nesselande.