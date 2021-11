Rosanne (26) moest droombaan in horeca opgeven, maar vond nieuw werk in onverwachte hoek

De lockdown dwong Rosanne Rip-Tijssen (26) om haar nieuwe baan als restaurantmanager op te geven. Ander werk vinden in de horeca was geen optie. Maar bedrijven in andere sectoren staan juist te springen om mensen met haar ervaring en competenties. Inmiddels is ze manager in een supermarkt.

Vorig jaar oktober verloor Rosanne Rip-Tijssen (26) haar droombaan door de lockdown. Na jaren in een hotel te hebben gewerkt, had ze net een baan weten te bemachtigen als restaurantmanager in een nieuw restaurant. Na tien dagen open te zijn moest het restaurant alweer dicht en werden de contracten van Rip-Tijssen en haar team stopgezet. ,,Dat was wel even pittig. Maar ik snap het wel, iedereen zat met de handen in het haar op dat moment.”

Al sinds ze haar studie Hotel en Evenement Management afrondde wilde Rip-Tijssen eigenlijk niets anders dan in de hotelwereld werken. ,,Toen ik thuis kwam te zitten wilde ik natuurlijk een nieuwe baan, het liefst in de horeca, maar dat ging niet.”

Aanbieding via LinkedIn

Het kostte haar twee maanden en vele gesprekken met haar omgeving en het UWV om te ontdekken waar ze nog meer blij van wordt en welke banen daarbij passen. ,,Ik ben een sociaal beest en houd er heel erg van om voor mensen te zorgen. Uit een test kwam dat ik zorgmedewerker kon worden, maar ik kan niet goed tegen bloed. De moed zakte in mijn schoenen. Het was in mijn hoofd namelijk heel zwart-wit: of de horeca of de zorg.”

Tot ze een aanbieding kreeg via LinkedIn. Een supermarkt was op zoek naar een nieuwe servicemanager en vond Rip-Tijssen daar erg geschikt voor. ,,Het leek me uiteindelijk wel wat om door te groeien buiten de hotelwereld. ‘s Nachts tot laat werken is ook niet altijd alles. Dus ik was wel bereid om de overstap te maken naar een andere branche. Toen ben ik gaan solliciteren en tot mijn grote verrassing werd ik het.”

Het gebeurt wel vaker dat werkzoekenden in een branche terechtkomen waar ze nog helemaal niet aan hadden gedacht, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV. Alleen de overstap maken is niet voor iedereen even makkelijk. Hoe langer je in een branche hebt gewerkt, hoe moeilijker het is om je horizon te verbreden. ,,Als mensen al heel lang hetzelfde werk doen bij hetzelfde bedrijf en hun baan verliezen, willen ze vaak alleen maar dezelfde functie. Terwijl dat niet altijd kan. Dat zagen we bijvoorbeeld toen V&D failliet ging. Heel veel mensen werkten er al jaren en dachten dat het werk dat ze konden alleen bij V&D was.”

Met als gevolg dat deze werkzoekenden veel tijd nodig hebben om een andere baan te vinden. En dat is gevaarlijk, zegt Witjes. ,,Op een gegeven moment gaat de tijd tegen je werken, zeker nu. Als je in een krappe arbeidsmarkt maanden zonder werk zit gaan werkgevers zich afvragen wat er aan de hand is en word je niet uitgenodigd voor een gesprek.”

Overstapberoepen

Via het Skills en Beroepen Dashboard hoopt UWV werkzoekenden te inspireren en aan te moedigen om op tijd verder te kijken. In deze digitale tool maakte UWV ook een overzicht van kwetsbare beroepen waar weinig werk in is, zoals drukwerkvoorbereider, bibliothecaris en secretarieel medewerker. Daar zijn per beroep vijf alternatieven aan gekoppeld waar je naar over zou kunnen stappen vanwege de overlap in vaardigheden. Zo kan een secretarieel medewerker denken aan een functie in de klantcontactservice.

Witjes: ,,Mensen hebben vaak een functie in hun hoofd en een type bedrijf waar ze willen werken, niet de vaardigheden waarover ze beschikken. Ook werkgevers denken in functietitels. Terwijl als je gaat kijken naar waar je je vaardigheden nog meer kunt toepassen, zijn er veel overeenkomsten tussen functies.”

Diploma minder belangrijk

Ook Rip-Tijssen ontdekte dat ze haar talenten in een andere functie kwijt kan en dat overstappen een leuke uitdading is. ,,Manager zijn in een supermarkt is natuurlijk een hele andere tak van sport. In een hotel zorg je ervoor dat iemand de avond van zijn leven heeft, in een supermarkt wil je dat iemand zo prettig mogelijk zijn boodschappen kan doen. Maar ook hier kan ik het verschil maken voor mensen.”

De hotelwereld mist Rip-Tijssen minder dan ze had gedacht. ,,Ook al komen mensen vaak gehaast de winkel in, je kan nog steeds met kleine momentjes en complimenten iemands dag maken. Daar zet ik me elke dag weer voor in.”

Witjes hoopt dat meer werkzoekenden een voorbeeld nemen aan Rip-Tijssen. Twijfel niet langer, de krappe arbeidsmarkt werkt in je voordeel. ,,Werkgevers gaan steeds meer in vaardigheden denken. Diploma en werkervaring spelen voor veel bedrijven veel minder een rol. Ook ik wil liever de energie zien van iemand in een gesprek en kijk nu verder dan een cv of brief.”

