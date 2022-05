Romy (23) is dé rising star in de pornowereld: ‘Ik zie seks met een vreemde als een handeling’

Bij dit bedrijf rollen 10.000 woningen uit de fabriek (en nu breiden ze uit naar Duitsland)

Jan Snel in Montfoort wil in 2025 ‘het epicentrum van modulair bouwen in Europa’ worden. Na de gedeeltelijke overname door het Japanse Daiwa House worden er fabrieken in Europa gebouwd en zal de enorme groei van afgelopen jaren ver worden overtroffen. ,,Maar onze hoofdvestiging blijft in Montfoort’’, zegt Van Zandwijk stellig.

28 april