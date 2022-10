Reminder ingesteld voor iets heel belangrijks, maar toch vergeten: zo komt dat

In mijn familie sta ik te boek als enorm verstrooid. ,,Het is dat je hoofd vastzit aan je romp, anders zou je die ook nog vergeten’’, spotte mijn moeder wel eens. Een specifiek voorval wordt steeds opnieuw opgedist: een brief die ik als puber van haar in de brievenbus moest doen en waar ze me eindeloos aan herinnerde. ,,Neem je zo die brief mee?’’, vroeg ze telkens. ,,Jahaaa’’, brulde ik geërgerd. Natuurlijk vergat ik hem.