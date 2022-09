De laatste tijd hoor ik mezelf steeds vaker van die ouwelijke uitspraken doen. ,,Ach ja, dat had ik ook op jouw leeftijd’’, zeg ik dan tegen jongere collega’s. Verschrikt sla ik dan een hand tegen mijn mond, voor er per ongeluk ook nog ongevraagd advies uitfloept. Want dat helpt andere mensen niet. Uit onderzoeken naar motivatie en prestatie van assistent-professor Lauren Eskreis-Winkler is namelijk gebleken dat niet een ander, maar mensen zélf de beste oplossingen voor hun problemen weten.

Haar proefpersonen dachten dat ze het meest gemotiveerd zouden raken als ze tips van experts mochten lezen. Maar achteraf werden ze veel enthousiaster als ze in plaats daarvan zelf advies hadden gegeven aan iemand anders. Zo vroeg ze 2000 scholieren om jongere schoolgenoten advies te geven over hoe je jezelf het beste kan motiveren en welke studietechnieken het beste werken. De jongere schoolgenoten waardeerden het advies, maar uiteindelijk bleken vooral de scholieren in de rol van adviseur de betere punten te halen.

Quote Of ze nou willen afvallen, zuiniger met geld willen omgaan of een nieuwe baan willen vinden

Hoe dat komt, dat weet de onderzoeker nog niet helemaal zeker. Misschien omdat je eigen tips op maat zijn. Ze passen perfect bij jouw karakter en situatie. Zo bedacht een scholier dat je een snoepje op de laatste pagina van je huiswerk kon leggen, zodat je een beloning krijgt als je klaar bent. Een ander stelde zich juist voor dat het huis in brand stond en dat hij het alleen zou overleven als hij snel genoeg zijn sommen af had.

Zelfvertrouwen

Het allerbelangrijkste, vermoedt Eskreis-Winkler, is dat mensen hier zelfvertrouwen van krijgen. Ze zijn nu eens niet de onwetenden, nee, zij zijn zelf de expert op dit gebied. Zeker, het voelt erg raar om een roker te vragen of hij adviezen heeft om te stoppen met roken, erkent de onderzoeker. Of om een werknemer die onder de maat presteert de rol van mentor te geven. Toch blijkt uit haar onderzoeken keer op keer dat mensen zelf prima plannen verzinnen voor zichzelf. Of ze nou willen afvallen, zuiniger met geld willen omgaan of een nieuwe baan willen vinden.

Zoek je het allerbeste advies voor jou? Vraag jezelf af: wat zou ik een vriend adviseren als die in dezelfde situatie zou zitten? Of vorm een clubje van mensen in dezelfde situatie en adviseer elkaar. Misschien dat ik zelf het meeste leer van mijn ongevraagde advies.

